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В Грузии произошел масштабный блэкаут

  • 9.04.2025, 11:29
В Грузии произошел масштабный блэкаут

Электричество пропало в столице и всех главных городах.

В Грузии произошел масштабный блэкаут: в ночь на 9 апреля электричество пропало в части Тбилиси, Мцхете, Гори, Батуми, Поти, Боржоми, Кутаиси, Зугдиди и еще восьми городах, сообщил грузинский телеканал Mtavari. В электрораспределительной компании «Телмико» назвали причиной отключения электроэнергии «крупную аварию». «Постепенно, в течение всей ночи, электроснабжение будет обеспечено всем абонентам», — пообещали там. По данным Baza, после подачи электроэнергии свет в домах «моргал» и периодически снова пропадал.

На фоне отключения света у здания парламента на проспекте Руставели в Тбилиси прошла акция в память о погибших при разгоне митинга в ночь на 9 апреля 1989 года. Тогда советская армия применила против протестующих отравляющие вещества, слезоточивый газ, танки, огнестрельное оружие и саперные лопатки. Это событие позднее получило название «ночь саперных лопаток». Как отмечает телеграм-канал Tbilisi life, у парламента во время акции свет не пропадал до пяти утра, после чего фонари погасли на несколько минут. При этом собравшиеся дали клятву бороться за независимость Грузии и свободу политзаключенных.

В 2021 году большая часть Грузии осталась без света из-за отключения 400-киловаттной линии электропередач «Месхети», связывающей электросистемы Грузии и Турции, сообщала АО «Государственная электросистема Грузии». В результате из Турции перестала поступать электроэнергия. Электричество пропадало в Тбилиси, Батуми, Кутаиси и Поти. До этого блэкаут в стране случался дважды в 2014 году.

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