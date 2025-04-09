Microsoft побеждает Apple 1 9.04.2025, 11:41

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Apple утратила статус самой дорогой компании мира.

Акции Apple упали на 23% за четыре сессии, Microsoft вновь стала самой дорогой компанией мира.

Американский ИТ-гигант Microsoft Corp. вновь стал самой дорогой компанией мира после того, как акции Apple Inc. рухнули на 23% за последние четыре сессии.

По данным Nasdaq, на момент закрытия торгов во вторник, 8 апреля, рыночная стоимость Microsoft составляла $2,64 трлн, Apple — $2,59 трлн

По оценкам аналитиков, Apple сильнее других компаний пострадает от ввода высоких пошлин на импорт товаров из КНР, поскольку значительная часть продукции Apple производится в Китае. Эксперты UBS полагают, что цены на iPhone 16 Pro Max в США могут в результате подскочить на $350.

В то же время Microsoft находится в числе «компаний, которые, по нашему мнению, лучше защищены» от неопределенности, вызванной пошлинами, полагают аналитики Jefferies.

По состоянию на 9.19 по Киеву капитализация Apple составляла 2,59 трлн USD, капитализация Microsoft составляла 2,64 трлн USD.

Ранее сообщалось, что в рейтинге Global 500 2024 пятерка самых дорогих брендов выглядела таким образом: Apple, Microsoft, Google, Amazon, Samsung.

В январе 2025 года бренд Apple был признан самым дорогим в мире со стоимостью $574,5 млрд, намного опередив конкурентов из Microsoft ($461,1 млрд) и Google ($413 млрд).

По состоянию на 8 апреля 2025 года продажи Apple взлетели из-за тарифов Трампа.

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