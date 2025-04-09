«Снова хотят лишить меня средств к существованию» 9.04.2025, 11:35

Белоруска рассказала о новом абсурдном законе.

Я - учитель истории с 25-летним стажем, преподавала историю в одной из минских школ, готовила детей к олимпиадам, пишет читательница сайта Charter97.org Евгения. Но моя позиция не совпадала с так называемой «государственной идеологией», и в какой-то момент мне не продлили контракт.

Я начала заниматься репетиторством. Когда наступило время ковида, все занятия перевела в онлайн-формат. Сначала не все соглашались, но потом приняли новую реальность, и теперь я работаю с детьми исключительно дистанционно. Это экономит мои время и деньги.

И вот читаю я о новом абсурдном законе, который рассматривает «палата»: запретить проводить занятия через программы враждебных стран. Ну а раз «вокруг одни враги», то под запрет попадут и Zoom, и Teams, и Google Meet, да и все остальные программы.

Прочитав, я ужаснулась - снова хотят лишить меня средств к существованию. Ведь из белорусских технологических достижений мне вспомнилась только линия «Белтелекома». Но потом я поразмыслила, проанализировала и подумала: как же они будут отслеживать, через какие программы мы занимаемся?

Какое кому дело, как я преподаю? Я исправно плачу налоги и живу, не прося у режима ни копейки. Так не лезьте же своими грязными синеватыми пальцами в мой компьютер!

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