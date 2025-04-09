В Литве взбунтовались против Кристины Орбакайте

В Литве взбунтовались против Кристины Орбакайте7
- 9.04.2025, 11:53
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Власти страны предложили певице ответить на важный вопрос.
Премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас поставил певице Кристине Орбакайте условие – высказать свою позицию по поводу вторжения РФ в Украину, чтобы провести запланированный концерт в Вильнюсе.
Как сообщает издание LRT, Палуцкас отметил, что певица должна сделать соответствующее заявление, ведь она молчит о своей гражданской позиции.
«Организаторы концерта могут задать ей этот вопрос и предоставить ответ общественности», — сказал премьер-министр.
Отметим, 31 мая на площадке Pramogu arena в Вильнюсе должен пройти концерт Орбакайте, но местные жители возмущены молчанием артистки.