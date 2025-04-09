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Лимонам в Беларуси быть

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  • 9.04.2025, 11:47
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Лимонам в Беларуси быть

Турция изменила свое прежнее решение.

Турция отменила свое прежнее решение приостановить экспорт лимонов с 8 апреля. Об этом объявил министр торговли страны Омер Болат после встречи с аграриями и экспортерами.

Чиновник сообщил, что до нового урожая лимонов решено не допускать «никаких спекулятивных действий».

«В этом контексте временное ограничение на экспорт лимонов отменено. В дальнейшем динамика цен на внутреннем рынке будет строго отслеживаться, а проверки продолжатся», — добавил министр. Он пообещал правительственную поддержку турецким фермерам, производителям и экспортерам, а также предпринимателям и потребителям.

Ране Турция объявила, что с 8 апреля приостанавливает экспорт лимонов. Причиной назывались заморозки и снегопады, из-за которых цены на эти фрукты выросли и в самой стране.

В Беларуси, как пишет «Зеркало» со ссылкой на представителей ритейла, поставщики из-за ограничений перешли на лимоны из Египта и Испании. Однако проблемы с лимонами испытывают и эти страны — дожди, перебои с логистикой, дефицит контейнеров. В результате отпускные цены производителей выросли вдвое.

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