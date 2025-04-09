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Ответ на пошлины Трампа: что предложил демократ из Сената

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  • 9.04.2025, 12:06
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Ответ на пошлины Трампа: что предложил демократ из Сената

Политик инициировал новую двухпартийную привилегированную резолюцию.

Сенатор, ведущий демократ в Финансовом комитете Сената США Рон Уайден представил резолюцию 8 апреля. Она призвана помешать действиям президента США Дональда Трампа по введению пошлин.

Об этом сообщает The Hill.

Так, в ходе слушаний Уайден заявил, что он «предлагает новую двухпартийную привилегированную резолюцию, призванную положить конец последним глобальным тарифам, которые наносят ущерб американским семьям и малому бизнесу».

«Члены обеих партий должны знать, что это призыв к действию, и Конгресс должен вмешаться, чтобы наказать президента (Дональда Трампа, - ред) в вопросах торговли», - добавил он.

Эта мера была принята на фоне того, что члены обеих партий поддержали проверку торговых полномочий Трампа в свете недавних пошлин, введенных против почти всех иностранных торговых партнеров и на фоне растущих опасений рецессии.

В частности, аналитики Goldman Sachs в недавнем отчете предупредили, что вероятность рецессии в США возросла до 45%, всего через неделю после того, как они прогнозировали вероятность в 35% на фоне роста опасений надвигающейся торговой войны.

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