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Канада передала Украине более 40 000 двигателей для авиационных ракет CRV7

  • 9.04.2025, 12:18
  • 1,812
Канада передала Украине более 40 000 двигателей для авиационных ракет CRV7

Это ракеты предназначенные для ударов по наземным целям.

Канада официально передала Украине более 40 000 реактивных двигателей для 70-мм неуправляемых авиационных ракет CRV7. Об этом сообщила канадская военная миссия UNIFIER, разместившая видеозапись разгрузки контейнеров с боеприпасами в одном из европейских портов.

По информации канадских военных, транспортировка осуществляется с соблюдением требований безопасности: боевые части ракет поставляются отдельно от двигателей.

Обозреватели «Милитарного» отметили, что это решение может быть связано с ограниченным количеством пригодных боеголовок, что ранее подтвердило Министерство обороны Канады. Кроме того, часть двигателей может быть переоборудована для других целей — в частности, для производства импровизированных реактивных систем залпового огня и ударных беспилотников.

Инициатива по передаче ракет была выдвинута в феврале 2024 года Консервативной партией Канады. В то время в арсеналах страны находилось более 83 000 законсервированных CRV7, выведенных из эксплуатации в начале 2000-х годов. Несмотря на подписанный в 2021 году контракт на их утилизацию, процесс был впоследствии приостановлен. А в феврале 2024 года Украина официально запросила эти ракеты.

Особенности ракеты CRV7 и боевых частей

CRV7 (Canadian Rocket Vehicle 7) — неуправляемая авиационная ракета калибра 70 мм, разработанная канадской компанией Bristol Aerospace в 1970-х годах. Может применяться как с самолетов, так и с вертолетов.

Она была создана как усовершенствованная версия американской ракеты того же калибра и стала одной из самых мощных в своем классе, способной пробивать стандартные укрепления противника.

CRV7 отличается высокой точностью благодаря использованию небольших лопастей в выхлопном сопле, которые придают ракете вращение еще до выхода из пусковой трубы, что значительно уменьшает рассеивание.

Технические характеристики:

Длина: около 1 метра.

Масса без боевой части: 6,6 кг.

Масса боевой части: 4,5 кг (в зависимости от типа).

Тип боеголовки: осколочно-фугасная боевая часть с мгновенным подрывом (M151), дымовая (M156), осветительная (M257/278).

Эффективная дальность: до 4 000 метров.

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