У белорусской «дочки» крупного международного оператора мобильной связи начались приключения 2 9.04.2025, 12:12

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В 2024-м году он вошел в список Forbes.

В сентябре 2016 года китайская государственная корпорация China Telecom Group зарегистрировала свою «дочку» в Беларуси. Компания занималась строительством телекоммуникационной инфраструктуры на территории тогда еще строящегося индустриального парка «Великий камень». В начале апреля 2025 года белорусская «дочка» международного оператора ушла в ликвидацию. Информация об этом есть на сайте журнала «Юстиция Беларуси», пишет OL.

ООО «Чайна Телеком БЛР» было создано в начале сентября 2016 года на территории Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень». Основной вид деятельности компании — деятельность в области беспроводной связи.

В конце 2016 года «Компания по развитию индустриального парка» и китайская госкорпорация China Telecom Group подписали соглашение о строительстве на территории парка телекоммуникационного узла. Тогда сообщалось, что уставной капитал «Чайна Телеком БЛР» составлял $1 млн. При этом китайская корпорация через свою белорусскую «дочку» планировала вложить в проект в 2017 году от $3 до $5 млн.

В октябре 2016 года «Чайна Телеком БЛР» получила лицензию на деятельность в области связи от белорусского Министерства связи и информатизации. Постройку же узла связи компания закончила в конце 2017 года.

После создания узла связи на территории парка компания должна была заниматься реализацией других проектов в сфере коммуникаций. Примечательно, что уже в середине июня 2017 года «Чайна Телеком БЛР» подписала соглашение о взаимодействии операторов электросвязи с белорусским «Белтелекомом». Тогда сообщалось, что компании будут сотрудничать в том числе в области организации пропуска транзитного телефонного и интернет-трафика в направлении Китай — Европа, в сближении тарифной политики международного роуминга, а также в углублении сотрудничества по локализации в Беларуси производства современного телекоммуникационного оборудования.

С осени 2017 года компания активно набирала персонал. Так, например, в архиве за октябрь 2017 года сохранилась вакансия сетевого инженера с зарплатой в $1,5 тыс. А летом 2019-го компания искала менеджера по региональному развитию. «Чайна Телеком БЛР» предлагала соискателю 12,4 тыс. рублей. Среди требований — свободное владение русским, английским и китайским языками, а также опыт работы на аналогичной позиции четыре года.

Также известно, что летом 2024 года «Чайна Телеком БЛР» участвовала в совместной образовательной программе для студентов между Белорусским государственным университетом и Дальянским политехническим университетом. В частности, студентов, которые прошли обучение по программе прикладной физики, обещали трудоустроить в том числе в белорусскую «дочку» China Telecom Group.

Примечательно, что в мае 2024 года Министерство антимонопольного регулирования и торговли включило компанию «Чайна Телеком БЛР» в Государственный реестр хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на товарных рынках, как поставщика услуг по предоставлению местного телефонного соединения на территории Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень».

В октябре 2024 года China Telecom Group приняла решение закрыть свой белорусский бизнес и ликвидировать компанию. В начале апреля 2025-го на сайте журнала «Юстиция Беларуси» появилась запись о начале ликвидации «Чайна Телеком БЛР». При этом информация о белорусском офисе все еще есть на европейском сайте китайской компании.

Государственная телекоммуникационная корпорация China Telecom Group занимает третье место по величине среди операторов сотовой связи в Китае. В 2024 году она вошла в список крупнейших мировых компаний The Global 2000 от Forbes. В нем компания заняла 164-е место. Forbes оценил ее стоимость в $52 млрд.

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