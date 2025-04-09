Китай взял паузу после 104%-х тарифов Трампа 6 9.04.2025, 12:30

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Будет ли ответ?

Китай пообещал принять решительные и эффективные меры для защиты своих прав и интересов после того, как президент США Дональд Трамп ввел пошлины в размере 104% на китайский импорт.

Об этом заявил представитель МИД Китая Линь Цзянь, сообщает Reuters.

«США продолжают злоупотреблять пошлинами, чтобы оказать давление на Китай. Китай решительно выступает против этого и никогда не допустит подобного рода издевательств», - заявил он на очередной пресс-конференции.

По его словам, если США действительно хотят решить проблему путем диалога и переговоров, им следует занять позицию равенства, уважения и взаимной выгоды.

Пошлины президента Дональда Трампа на товары из Китая в размере 104% вступили в силу в 9 апреля. Тарифы выросли еще на 50% после того, как Пекин отказался снять ответные пошлины на американские товары к дедлайну, установленному Трампом.

Ответ Пекина

Как отмечает агентство Bloomberg, Китай пока не объявил о каких-либо ответных действиях. Это контрастирует с февралем и мартом, когда Китай ответил всего через несколько минут после начала предыдущих раундов тарифов США.

До сих пор Китай и США были втянуты в цикл тарифов «око за око» вскоре после возвращения Трампа в Белый дом в январе. Президент США еще не говорил со своим китайским коллегой, президентом Си Цзиньпином, спустя более двух месяцев после его инаугурации.

Пекин все еще может дать ответ позже. Главные лидеры Китая планируют встретиться сегодня, чтобы обсудить меры поддержки внутреннего потребления и рынков капитала после введения пошлин Трампа.

Китай ждал более суток, прежде чем принять ответные меры в ответ на объявление Трампа о тарифах на прошлой неделе, при этом китайское заявление было сделано в праздничный день, сразу после 18:00 по местному времени в пятницу.

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