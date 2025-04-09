На рынке недвижимости Беларуси складывается интересная ситуация 2 9.04.2025, 12:24

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Эксперт поделился прогнозом.

Пошлины США напрямую не распространяются на Беларусь, но все равно могут затронуть нашу страну. К примеру, официальный Минск весьма зависим от цен на российскую нефть, которая уже заметно подешевела. Как эти события с пошлинами способны сказаться на рынке недвижимости Беларуси, на портале wikidom.by рассуждает эксперт в этой области Николай Тукин.

Как все это может сказаться на рынке недвижимости Беларуси?

Это очень интересный вопрос, для ответа на который пока слишком мало данных, но попытаться спрогнозировать, что нас ждет, все же можно попробовать, пишет wikidom.by.

Итак, что ожидать на первоначальном этапе. Судя по всему, весь мир ожидают проблемы с разрывом производственных цепочек, что в будущем приведет к удорожанию себестоимости большого количества товаров. Это означает рост цен, а потом и инфляцию.

Чтобы поддержать конкурентоспособность своих товаров, многие страны почти наверняка пойдут на девальвацию своих валют. И это тоже в будущем означает рост инфляции.

Фондовые рынки уже заметно упали. Все, кто держал средства в акциях компаний, частично их потеряли, и, судя по всему, это только начало процесса.

На фоне этих событий все, у кого есть деньги, будут лихорадочно искать, куда их вложить, чтобы просто сохранить. И тут недвижимость для многих будет казаться достаточно неплохим вариантом инвестирования. Ну, а в Беларуси, где особо вкладывать некуда, «бетонометры» будут почти единственным доступным инструментом.

Так что на первоначальном этапе для рынка недвижимости все может быть даже достаточно неплохо.

Но это продлится не очень долго. Ровно столько, пока вложатся все, у кого есть свободные ресурсы, а таких у нас после очень активного на сделки 2024 года осталось уже немного. А вот дальше будет не очень понятно, что делать.

Если ситуация с пошлинами приведет к торговой войне между разными странами, в основном США и Китаем, то закономерным итогом будет снижение мирового ВВП и высокая вероятность глобальной рецессии. И тут нас ожидают очень плохие новости в виде заметного снижения цен на нефть, которая будет не нужна в большом количестве мировой экономике. И это без учета того, что Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) уже фактически отменил ограничения и начинает наращивать добычу. Все это негативно скажется на экономике нашего основного партнера — РФ, а потом и на нас.

После этого большинство отраслей экономики может столкнуться с падением спроса на свою продукцию параллельно со снижением реальных доходов населения. Вот тут то и кроется основная проблема, с которой столкнется и наш рынок недвижимости. На простом языке, если мы придем к мировой рецессии, то всем придется начинать жить по средствам, в том числе и белорусам. На фоне реального снижения доходов населения банкам просто будет опасно выдавать ипотеку людям в прежнем объеме, ввиду отсутствия уверенности в том, что им в долгую будет проблемно гарантировать стабильность своих доходов и вообще наличие работы.

То есть рынок недвижимости не сможет существовать сам по себе, он будет частью общей экономики, которую ожидают, судя по всему, серьезные потрясения. Тут нам придется осознать, что реальность для рынка недвижимости может круто поменяться.

Если все пойдет по такому сценарию, что нас всех ждет?

Покупателям придется более внимательно относиться к своим финансовым возможностям, вера в будущие заработки может реально оказаться под вопросом. И отдавать последнее за квартиру может быть не самым правильным решением.

Продавцам придется реально бороться за покупателей, которых станет, скорее всего, намного меньше. То есть нужно будет уметь идти навстречу, договариваться и даже конкурировать с другими продавцами и застройщиками. А наши продавцы в последнее время настолько поверили в свои силы и непрекращающийся покупательский спрос, поддерживаемый «Беларусбанком», что им придется еще долго себя во всем этом убеждать.

Застройщикам нужно будет очень внимательно подходить к своим экономическим моделям — попасть в финансовый разрыв в такой ситуации можно будет очень быстро, а получить какую-то поддержку извне — крайне тяжело. На простом языке, девелоперам придется переходить на модель, где надеяться нужно будет только на себя. А еще, как и продавцам, на вторичке учиться бороться за покупателей. И самое важное — делать действительно интересный продукт, а у многих с этим часто большие проблемы.

Риелторам вообще не позавидуешь, у них в последнее время просто стая «черных лебедей», сначала у них забрали услуги покупателей, потом всех отправили сдавать квалификационный экзамен, а тут еще и перспективы мирового кризиса. В общем, судя по всему, в этой сфере выживут только самые сильные.

— Чтобы как-то вас подбодрить и попробовать закончить на позитивной ноте, скажу, что наши люди и экономика уже долгое время живут в ситуации, когда приходится постоянно перестраиваться под меняющуюся экономическую действительность (санкции, запреты, пошлины — это наши реалии), — прокомментировал эксперт по недвижимости Николай Тукин. — По-моему, мы вообще чемпионы по выживанию бизнеса, поэтому будем надеяться, что наши люди что-то в очередной раз придумают даже при этой, мягко говоря, непростой перспективе. Ну, или мы завтра все проснемся, и все это окажется просто дурным сном, кстати, очень хотелось бы, чтобы все так и закончилось.

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