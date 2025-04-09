Синоптики рассказали о сюрпризах погоды в Беларуси
- 9.04.2025, 12:36
Сохранится порывистый ветер и гололедица на дорогах.
В среду, 9 апреля, в Беларуси будет облачная с прояснениями погода, сообщает Белгидромет.
Ночью местами по стране пройдет небольшой снег, мокрый снег. Днем осадки в виде мокрого снега и дождя ожидаются преимущественно по северо-западной половине страны. На отдельных участках дорог будет гололедица, поэтому синоптики объявили желтый уровень опасности. Ветер прогнозируется северо-западный, днем — с переходом на юго-западный умеренный, местами порывистый.
Термометры ночью покажут 2-8 градусов ниже нуля, при прояснениях будет до -10. Днем ожидается от +2 по востоку до 9 градусов тепла по юго-западу Беларуси.