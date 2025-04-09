Растворимый или заварной: какой кофе полезнее на самом деле 2 9.04.2025, 12:48

Оба вида напитка имеют свои преимущества.

Любители кофейного напитка постоянно спорят, что лучше - натуральный кофе или растворимый. Для первой категории есть лишь один способ, как правильно и вкусно заварить кофе, а смесь для быстрого приготовления они категорически не признают. Вторая категория ценит растворимый продукт за дешевизну и удобство, даже если придется немного пожертвовать вкусом.

Если вас интересует не только вкус, но и польза напитка, то стоит прислушаться к мнению врачей. Мы разобрались, какой кофе полезнее - растворимый или молотый, и где больше ценных микроэлементов.

В каком виде кофе самый полезный

Издание EatingWell проанализировало несколько научных публикаций чтобы решить, какой кофе лучше - растворимый или заварной. Как оказалось, оба вида напитка имеют свои преимущества.

Растворимый кофе изготовляется двумя способами: высокотемпературным (испаряют до появления кристаллов) и низкотемпературным (дробят, замораживают и сублимуют под вакуумом).

В целом по ствойствам заварной напиток не очень отличается от растворимого. Польза кофе любого вида доказана - профилактика болезней сердца, печени и мозга, улучшение концентрации, облегчение головной боли. Кофейные зерна богаты микроэлементами и витаминами.

Ученые назвали отличия растворимого кофе от натурального. В таком напитке немного меньше антиоксидантов. Также в нем больше акриламида, который многие люди считают канцерогеном. Однако, во-первых, это вещество есть во многих других блюдах, например, выпечке и жареной картошке. Во-вторых, прямая связь между акриламидом и онкологией не доказана.

Растворимый кофе содержит меньше кофеина, чем натуральный. Вот почему его предпочитают люди с плохой переносимостью кофеина или повышенным давлением. Однако если вам важно хорошенько взбодриться, то лучше выпить напиток из молотых зерен.

Также в спорах о том, что лучше, молотый кофе или растворимый, кофеманы нередко вспоминают о вкусе. Во время обработки зерна теряют часть масел, поэтому кофе быстрого приготовления кажется нам более кислым. Вкуснее ли такой напиток - каждый решает сам.

Таким образом, главными причинами, почему нужно отказаться от растворимого кофе, являются пониженное содержание кофеина и антиоксидантов. В целом же такой напиток не вреднее обычного. Ученые из Европейского журнала кардиологии рекомендуют употреблять по 2-3 чашки в день (не зависимот от способа приготовления) для профилактики сердечно-сосудистых болезней и большей продолжительности жизни. Разумеется, если только у вас нет индивидуальной непереносимости кофеина.

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