Reuters: Экономика России быстро тормозит 9.04.2025, 12:42

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Наибольшее сокращение фиксируют в транспорте, оптовой торговле и добыче полезных ископаемых.

Российская экономика замедлила темпы роста

В течение последних месяцев экономика России резко замедлила темпы роста. Эксперты считают, что она может столкнуться с дальнейшими проблемами, если падение цен на нефть и глобальные рыночные потрясения будут продолжаться.

Об этом пишет издание Reuters.

Журналисты ссылаются на последние экономические данные и аналитические отчеты.

Так, в течение двух лет российская экономика росла более чем на 4% ежегодно. Это происходило в основном за счет госрасходов на войну в Украине. Однако в гражданских секторах экономики РФ возник дефицит рабочей силы, что вызвало давление инфляции. Поэтому инфляция превысила 10%. Центральный банк РФ поднял учетную ставку до 21% - самый высокий уровень с начала 2000-х.

В то же время падает цена на основной экспорт России - нефть.

По словам экономистов, дальнейшее падение цен на энергоносители может еще больше усилить риски для экономики России.

Данные, обнародованные на прошлой неделе, свидетельствуют о замедлении: в феврале ВВП вырос всего на 0,8% в годовом измерении, в январе этот показатель составлял 3%, что является самым низким уровнем с марта 2023 года.

Наибольшее сокращение фиксируют в транспорте, оптовой торговле и добыче полезных ископаемых. Промышленное производство выросло лишь на 0,2%, тогда как в январе было 2,2%.

Признаки спада становятся все более очевидными, говорят аналитики Raiffeisen Bank. Давление на российскую экономику оказывают высокие процентные ставки, нехватка рабочей силы, ограниченные производственные мощности вне оборонного сектора, а также продолжающиеся западные санкции.

Минэкономики РФ уже говорит о риске технической рецессии еще до того, как удастся сдержать инфляцию.

Сейчас динамику экономики частично поддерживают только оборонно-промышленный комплекс и сектора, связанные с импортозамещением. Остальные отрасли находятся в состоянии стагнации, которая длится с 2013 года.

Опрос Reuters свидетельствует, что в 2025 году ВВП России может замедлиться до 1,7% (в 2024 было 4,1%). Минэкономики РФ ожидает 2,5%, а Центробанк - 1-2%.

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