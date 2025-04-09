Дональд Трамп подписал декрет об угле 8 9.04.2025, 12:54

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Указ признает ископаемое критически важным минералом.

Дональд Трамп подписал декрет о признании угля критически важным минералом. Президент США также объявил о других мерах по отмене экологического регулирования, увеличению добычи угля и блокированию закрытия шахт, сообщает tvn24.pl.

«Сегодня мы предпринимаем исторические действия, чтобы помочь американским рабочим, шахтерам, семьям и потребителям. Раз и навсегда мы заканчиваем войну Джо Байдена с красивым чистым углем (...) мы возвращаем шахтеров к работе», - объявил Трамп на церемонии подписания новых указов в поддержку угольной промышленности.

Указы Трампа являются частью более широкой инициативы по дерегулированию в энергетическом секторе, направленной на увеличение производства электроэнергии.

Трамп также подписал постановление, обязывающее министра энергетики классифицировать уголь как «критический минерал» и разрешающее увеличить добычу сырья, используя положения закона об оборонном производстве, созданного для увеличения производства материалов и товаров, необходимых для национальной обороны.

В другом указе говорится о прекращении «дискриминационной» политики правительственных учреждений против добычи угля, позволяющей открывать новые шахты на федеральных землях. Трамп также поручил Министерству юстиции преследовать и бороться с «незаконными» правилами правительства штата в отношении ископаемого топлива.

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