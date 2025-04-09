Один из банков отменил валютное изменение, которое ввел в 2023-м году 1 9.04.2025, 13:03

Нововведение затронет платежи за границей и не только.

«Белгазпромбанк» с 7 апреля изменил валюту расчетов с международной платежной сиcтемой Mastercard — с китайского юаня на евро. Об этом сообщается на сайте финучреждения, пишет «Зеркало».

«Ранее валютой платежной системы Mastercard являлся китайский юань, а с 7 апреля — евро. Это означает что ранее все совершаемые вами операции в валюте, отличной от валюта счет, конвертировались через китайский юань. Теперь конвертация будет проходит через евро», — сообщили в контакт-центре банка журнадисту «Зеркала» как клиенту.

Речь о платежах за границей, в том числе в интернет-магазинах, а также про операции в Беларуси в устройствах других банков в иностранной валюте.

Напомним, «Белгазпромбанк» евро заменил на китайские юани в расчетах с международной платежной сиcтемой Mastercard с 3 апреля 2023 года. Такое решение принимали и другие беларусские банки. К примеру, «БНБ-Банк» и «Альфа Банк».

Такие изменения были связаны с санкциями, введенными против официального Минска, отмечала ранее старший научный сотрудник BEROC Анастасия Лузгина. Раньше валютой расчетов по Mastercard был евро, а по Visa — доллар. После введения санкций против официального Минска эти валюты не всегда были удобны и доступны банкам. В результате они искали, как упростить процесс проведения транзакции.

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