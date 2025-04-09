Китай отреагировал на кадры со своими пленными солдатами в Украине

Китай отреагировал на кадры со своими пленными солдатами в Украине5
- 9.04.2025, 13:15
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МИД КНР выступил с заявлением.
В Министерстве иностранных дел Китая отреагировали на кадры со своими пленными солдатами в Украине. В дипломатическом ведомстве заверили, что Китай не направлял своих военнослужащих для участия в войне против Украины.
Также в МИД призвали граждан Китая «избегать вовлеченности в боевые действия». Об этом во время брифинга 9 апреля заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.
Китайский дипломат заявил, что Пекин проверяет факты, связанные с утверждениями, что в войне против Украины на стороне российской оккупационной армии участвуют граждане КНР. В то же время в МИД подчеркнули, что Китай не отправлял своих людей на фронт.
«Правительство Китая всегда требовало от своих граждан держаться подальше от зоны вооруженного конфликта, избегать вовлеченности в какой бы то ни было форме, в частности воздерживаться от участия в военных операциях любой из сторон», – сообщил Линь Цзянь.
Напомним, 8 апреля стало известно, что бойцы Сил обороны Украины взяли в плен двух граждан Китая , воевавших в составе армии РФ. Это произошло в Донецкой области. Украинская сторона располагает документами этих лиц, банковскими карточками и личными данными.
Позже в МИД Украины уже отреагировали на таких военнопленных и вызвали временного поверенного в делах Китая для объяснений.