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В Беларуси началась регистрация на централизованное тестирование

  • 9.04.2025, 13:19
В Беларуси началась регистрация на централизованное тестирование

Зарегистрироваться можно до 22 апреля.

9 апреля в Беларуси началась регистрация на централизованное тестирование (ЦТ). Об этом сообщается на сайте Республиканского института контроля знаний.

Она продлится по 22 апреля. Зарегистрироваться на ЦТ абитуриенты могут двумя способами:

- заполнить электронную форму на сайте РИКЗ;

- прийти лично в один из пунктов регистрации; при этом необходимо иметь при себе документ (или его копию), удостоверяющий личность: паспорт, ID-карту, вид на жительство, удостоверение беженца или справку, выдаваемую в случае утери (кражи) документа, удостоверяющего личность; перечень пунктов регистрации, их адреса и график работы можно найти на сайте РИКЗ.

За прием и оформление документов нужно будет заплатить 0,1 базовой величины (четыре рубля) за один учебный предмет. Оплата производится через систему «Расчет» (ЕРИП). Абитуриенты, имеющие льготы и не обязанные оплачивать участие в ЦТ, должны предоставить подтверждающий документ.

После внесения платы и не позднее 22 апреля абитуриент должен лично забрать в пункте регистрации пропуск на ЦТ, имея при себе документ. Только после этого процесс регистрации считается завершенным.

Документы на регистрацию для участия в ЦТ могут подавать также законные представители несовершеннолетних абитуриентов или представители абитуриентов, действующие на основании доверенности.

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