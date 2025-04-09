В Беларуси началась регистрация на централизованное тестирование
- 9.04.2025, 13:19
Зарегистрироваться можно до 22 апреля.
9 апреля в Беларуси началась регистрация на централизованное тестирование (ЦТ). Об этом сообщается на сайте Республиканского института контроля знаний.
Она продлится по 22 апреля. Зарегистрироваться на ЦТ абитуриенты могут двумя способами:
- заполнить электронную форму на сайте РИКЗ;
- прийти лично в один из пунктов регистрации; при этом необходимо иметь при себе документ (или его копию), удостоверяющий личность: паспорт, ID-карту, вид на жительство, удостоверение беженца или справку, выдаваемую в случае утери (кражи) документа, удостоверяющего личность; перечень пунктов регистрации, их адреса и график работы можно найти на сайте РИКЗ.
За прием и оформление документов нужно будет заплатить 0,1 базовой величины (четыре рубля) за один учебный предмет. Оплата производится через систему «Расчет» (ЕРИП). Абитуриенты, имеющие льготы и не обязанные оплачивать участие в ЦТ, должны предоставить подтверждающий документ.
После внесения платы и не позднее 22 апреля абитуриент должен лично забрать в пункте регистрации пропуск на ЦТ, имея при себе документ. Только после этого процесс регистрации считается завершенным.
Документы на регистрацию для участия в ЦТ могут подавать также законные представители несовершеннолетних абитуриентов или представители абитуриентов, действующие на основании доверенности.