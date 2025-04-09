Украинские военные дроном уничтожили российский бомбардировщик Ту-22М3 2 9.04.2025, 13:25

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Самолет стоимостью около 100 млн долларов является носителем ракет Х-22.

Украинские военные уничтожили российский бомбардировщик Ту-22МЗ. «Отминусовать» самолет, который является носителем ракет Х-22, удалось с помощью дрона.

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, пишет РБК-Украина со ссылкой на его интервью LB.ua.

«Несколько дней назад нашими удачными действиями был уничтожен дальний бомбардировщик Ту-22М3», - рассказал он.

По словам Сырского, самолет «как раз только приземлился».

«И наш дрон его поразил. Стоимость - около 100 млн долларов», - добавил генерал.

Что известно о самолете

Ту-22М (по классификации НАТО - Backfire) - сверхзвуковой дальний стратегический бомбардировщик-ракетоносец с изменяемой геометрией крыла. Разработан КБ Туполева в 1960-х годах.

Изготавливался в двух основных модификациях - Ту-22М2 (снят с вооружения в 1990-х годах) и Ту-22М3, который изготавливался с 1978 по 1993 год и эксплуатируется ВКС России и сейчас.

В частности, оккупанты используют его во время обстрелов по Украине. Он является носителем ракет Х-22. Кроме того, например, 9 мая 2022 года с самолетов стратегической авиации Ту-22М3 по гражданским объектам в Одесской области было пущено три ракеты комплекса «Кинжал».

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