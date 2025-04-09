«Начиналось все с обычной шутки, а в итоге превратилось в любимое дело» 9.04.2025, 13:30

Павел Русак

Мужчина переехал в Беларусь и освоил нетипичную профессию.

Брутальный бородатый мужчина нежно и сосредоточенно пилит ноготочки сидящей напротив девушке. Постоянных клиентов салона White Rabbit такая картина уже не удивляет: к Егору Степаненко запись – на месяц вперед.

Пару лет назад мужчина приехал из России и стал мастером маникюра. Начиналось все с обычной шутки, а в итоге превратилось в любимое дело.

Что привлекает в профессии, и почему девушки чаще выбирают мужчину-мастера маникюра? Tochka.by обо всем расспросила Егора.

Всему учился сам

За плечами у Егора только 10 классов образования, а жизнь при этом складывалась интересно и насыщенно. Говорит, что весь его путь – это самообучение, везение и упорство.

После школы поступил на бухгалтера. Мама – банковский работник, профессия считалась престижной, иди да учись. Но вскоре мужчина понял: дело совсем не его.

«По настоянию мамы устроился стажером бухгалтера. Отработал я около года. И как раз на то время пришлось активное внедрение компьютеров. Меня, как самого молодого, отправили разбираться и учиться», – вспоминает Егор.

Так из бухгалтерии он попал в мир компьютеров и железа: ремонтировал технику, стал системным администратором, после – сетевым. А потом как-то незаметно для себя увлекся дизайном.

«Всему учился сам. К 2000 году я перешел в полиграфию. Мне очень это понравилось, и 21 год я проработал в этой профессии. Верстал журналы, буклеты, газеты, баннеры – все что угодно», – говорит мужчина.

Параллельно с дизайном появилось и новое увлечение. Вместе с другом в 2013-м Егор заинтересовался гравировкой и ювелиркой. Тогда на пике популярности были авторские вещи, ручная работа. Так вместе с дизайном существовал и свой маленький бизнес.

«Случился очередной финансовый кризис – людям стало не до всего вообще. Интерес на авторские вещи пошел на спад. А я начал как-то выгорать в дизайне. Потихоньку осматривался, что я хочу делать дальше», – рассказывает Егор.

Выгорел – ушел в маникюр

Важный момент – знакомство с будущей женой-белоруской в начале нулевых. Встретились на Крайнем Севере и решили переехать к ней на родину. Начали строить дом под Минском. Какое-то время Егор еще подрабатывал в России, чтобы закрыть ипотеку.

«И вот к 2019-му я конкретно созрел, чтобы уйти из профессии дизайнера. Выгорел. Да и уже понимал, что перееду в Беларусь, думал, чем буду заниматься дальше», – говорит Егор.

Все изменил обычный мем: на глаза попался ролик о спецназовце, который бросил военную службу и стал мастером маникюра. Показал друзьям и семье, посмеялись.

«Отправил дочери (а она как раз работает парикмахером-колористом) с посылом: мол, посмотри, что мужики творят. Стал искать по соцсетям. Оказалось, мужчины в такой профессии не редкость. И нормальные мужики, семейные», – смеется Егор.

Стал общаться с некоторыми мастерами. Параллельно через девчонок на работе узнавал о нюансах маникюра, искал хорошего инструктора. И сходил на пробное занятие, чтобы понять: нравится или нет.

«Нормально зашло! И инструменты в руках слушаются – я ведь когда в гравировке работал, тоже имел дело с мелкими деталями. Те же аппараты по сути. Единственное, что для меня было пугающим, – работать машинкой по живой нежной женской коже», – вспоминает Егор.

Переезд и новая работа

В итоге решил обучиться профессии основательно. Взял небольшой отпуск и отправился в Беларусь к семье. Тут нашел мастера, хотелось пройти обучение именно у мужчины.

«По принципу «мужик мужику объяснит проще». И действительно, все было понятней, чисто технические вещи без всяких творческих изысков. Отучился и уехал обратно на Север работать».

На родине сразу перешел к практике. Где-то девочкам на работе за бесплатно сделает маникюр, где-то на моделях за оплату расходников. Окружение новое увлечение мужчины восприняло нормально, без подколов и шуточек.

«Я уже на работе настолько выгорел, что все время бухтел, что уйду в ноготочки. Народ привык и уже не удивлялся. А потом и девчонки увидели, что я хорошо делаю маникюр, перестали воспринимать это как шутку и поняли, что я настроен серьезно», – улыбается Егор.

И вот в свои 45 он бросает работу, переезжает в Беларусь и решается полностью уйти в новую специальность.

Сначала набивал руку. А потом как-то случайно получилось и с новым местом работы.

«Сидели как-то с дочерью разговаривали. Она говорит, что в ее салоне ищут мастера по маникюру. Я в шутку сказал, что подам резюме. А дочка сразу с директором связалась, и меня уже на следующий день позвали на собеседование. Сделал тестовое – все понравилось», – говорит Егор.

Ни на одном из следующих мест работы никто не удивлялся мастеру-мужчине. А вот возрасту – да. У всех вызывало шок, что в 45 лет человек так радикально изменил свою жизнь.

«Коллектив у меня – молодые девчонки. Я, может, на этом фоне и смотрюсь необычно. Но какого-то дикого удивления вроде бы уже не вызываю», – говорит Егор, работая с клиенткой.

Что интересно, в черных перчатках. У других сотрудниц – нежно-розовые.

«Пилю ноготочки – и счастлив»

Теперь у мастера огромная база постоянных клиентов в салоне. Говорит, что девушки часто охотней записываются к мужчине.

«Разница в более нежном отношении. Мужчина, как мне кажется, делает маникюр нежнее, безопаснее. Поэтому стараешься все делать максимально незаметно. Нам с детства внушали, что девочек обижать нельзя», – с улыбкой делится Егор.

Но так было не всегда: раньше девушки записывались с некоторым опасением. Был даже случай, когда клиентка побоялась доверить свои руки мужчине.

Потом приходили больше от любопытства. И здесь хорошо сработало сарафанное радио.

«Клиентов было много. Настолько много, что девушки потом сказали, что перестали обо мне рассказывать подружкам: мол, не записаться было ко мне», – рассказывает мужчина.

Еще одной своей особенностью Егор считает чрезмерную кропотливость – дала знать о себе работа в полиграфии, когда надо было делать все хорошо сразу, чтобы не испортить огромный тираж.

Привык обращать внимание на мелкие детали и работать на качество.

Егор трудится в полной тишине. Тут нет типичных девчачьих разговоров, о которых сделано много мемов. Он говорит, что не привык отвлекаться от работы.

«Я пока еще кайфую, что у меня один клиент – один проект. Раньше у меня как у дизайнера было три-четыре задачи параллельно, а длиться они могли несколько месяцев. А тут полтора часа и в итоге довольная барышня», ­– улыбается Егор.

В планах – развиваться дальше. Говорит, что в его возрасте хочется уже простого спокойствия, а любимая профессия к этому очень даже располагает.

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