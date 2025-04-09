Сырский: Россияне начали новое наступление на Сумскую и Харьковскую области

Сырский: Россияне начали новое наступление на Сумскую и Харьковскую области3
- 9.04.2025, 13:39
- 3,096
Главком ВСУ раскрыл подробности.
Российская армия уже начала наступательные действия на Сумскую и Харьковскую области, о чем недавно предупреждал президент Украины Владимир Зеленский.
Такую информацию озвучил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский в интервью для lb.ua.
«Я могу сказать, что президент абсолютно прав и это наступление фактически уже началось», — заявил Сырский.
Главком ВСУ отметил, что в течение последней недели наблюдается существенное увеличение количества наступательных операций российских войск на всех ключевых направлениях фронта — почти вдвое. Ежемесячно российские силы растут на 8-9 тысяч человек, что в результате дает 120-130 тысяч за год. По данным на 1 января 2025 года, численность российских войск составляла 603 тысячи, а на начало апреля она уже достигла 623 тысяч.
Сырский также прокомментировал совместные учения России и Беларуси, которые планируются на осень, и возможность нового наступления с севера. По его словам, эти учения могут быть использованы для скрытого формирования группировки наступательных войск. Он напомнил, что в 2022 году именно так начиналось полномасштабное вторжение: сначала была создана группировка войск, которая проводила учения, и все надеялись, что после этого они вернутся на свою территорию.
«Это надо учитывать, поскольку наступление 2022 года может повториться осенью», — добавил главнокомандующий ВСУ.