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Постпред США в ООН предупредила Путина по поводу Украины

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  • 9.04.2025, 14:05
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Постпред США в ООН предупредила Путина по поводу Украины

Вашингтон не намерен долго терпеть.

8 апреля Украина созвала Совбез ООН из-за удара России «Искандером» по детской площадке Кривого Рога. Там с неожиданно резким заявлением к Москве выступила исполняющая обязанности постпреда США Дороти Ши. В деталях разбирался Dialog.UA.

Представительница Соединенных Штатов настоятельно призвала Москву отказаться от военных преступлений, в частности, от нанесений ударов по мирным городам Украины, в также от казней военнопленных. Также она посоветовала не затягивать переговоры о прекращении войны.

«Мы призываем РФ помнить о том, что удары, подобные удару по Кривому Рогу, а также убийство военнопленных могут поставить под угрозу усилия по мирному урегулированию и предстоящие переговоры… Мы не потерпим затягивания переговоров и нарушения обязательств», - сказала Ши.

Она подчеркнула необходимость положить конец разрушительной войне, которую затеяла Россия.

На заседании присутствовал и представитель страны-агрессора Василий Небензя. Он повторил уже опровергнутую ложь, что удар по Кривому Рогу пришелся по «совещанию командования ВСУ с западными инструкторами».

Постпред России также грозился, что «россияне не позволят себя обмануть» и использовать переговоры для усиления Киева.

Глава МИД Украины выступил с заявлением по итогу заседания Совбеза ООН. Он поблагодарил страны, которые осудили жестокий российский удар по Кривому Рогу, убивший 9 детей и 11 взрослых.

«Российские атаки являются преднамеренными актами террора против мирных жителей. Сильный и единый международный ответ на зверства России является обязательным. Такой террор никогда не должен стать нормой», - заявил украинский министр.

Сибига призвал мир к большему давлению на Москву, чтобы агрессор понес наказание за свои преступления.

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