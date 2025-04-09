Украине представили возможности оборонной промышленности Эстонии

Украине представили возможности оборонной промышленности Эстонии1
- 9.04.2025, 13:00
Министр обороны страны договорился об этом во время визита в Киев.
Министр обороны Эстонии Ханно Певкур вернулся из Киева, где находился с двухдневным визитом.
В ходе поездки обсуждались возможности развития сотрудничества в сфере обороны и военная помощь Украине, передает ERR.
Министра сопровождали представители более чем 30 предприятий оборонной промышленности Эстонии, которые в рамках состоявшегося форума смогли наладить контакты с украинским коллегами, представлявшими почти 90 компаний местного ВПК, и ознакомиться с продукцией друг друга.
«Сильной стороной эстонской оборонной промышленности, безусловно, является все, что связано с беспилотными летательными аппаратами, технологиями и разведкой. Однако нашим предпринимателям не стоит ограничиваться этими направлениями – им следует искать возможности для производства тяжелого вооружения и боеприпасов. Нам, безусловно, есть чему поучиться у украинцев», – отметил Ханно Певкур, подчеркнув, что более тесное сотрудничество между оборонными предприятиями двух стран способствует укреплению безопасности как Эстонии, так и Украины.