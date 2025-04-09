«Помощник сказал, что все сделано, все в порядке» 9.04.2025, 13:59

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Белорус продал машину в Польше, но история приняла неожиданный поворот.

Белорус Всеволод (имена изменены) некоторое время жил в Польше. Перед возвращением на родину он продал автомобиль соотечественнику Дмитрию, который сейчас тоже живёт в этой стране. Тот оформил новую страховку на автомобиль. А страховую компанию, где машина была застрахована до этого, никто из мужчин о сделке не уведомил. В итоге полис Всеволода продлился автоматически, а долг за неоплаченную страховку передали коллекторам. Дмитрий рассказал MOST, как удалось выйти из ситуации.

Страхование гражданской ответственности (Ubezpieczenie odpowiedzialności сywilnej, OC) в Польше обязательно. Оно предназначено для покрытия ущерба, который владелец транспортного средства может причинить третьим лицам в результате аварии или другого инцидента на дороге.

В Польше развита практика продажи подержанных автомобилей с действующими страховками OC, в этом случае полис автоматически переходит новому владельцу. Тот может использовать его до окончания срока действия или расторгнуть страховой договор досрочно. Ответственность за уведомление страховой компании о продаже автомобиля лежит на продавце. Это нужно сделать в течение 14 дней.

— Я купил автомобиль у знакомого человека здесь, в Польше. Мы воспользовались услугами помощника — поляка, который занимался переоформлением документов. Мы заплатили ему около 300 злотых, и он полностью взял на себя все вопросы. Он сказал, что всё сделано, всё в порядке. Видимо, он считал, что мы знаем о необходимости уведомить страховую о продаже, но человек, который продавал машину, этого не знал, — рассказывает Дмитрий.

Поскольку Всеволод не уведомил страховую компанию в срок, его полис автоматически продлился, даже несмотря на то, что новый владелец к этому времени уже оформил свою страховку.

— Когда я заходил в личный кабинет на сайте, где можно проверять страховки и штрафы, я видел две страховки, но подумал, что это просто сбой системы, и не придал значения, — вспоминает Дмитрий.

Проблема вскрылась случайно: спустя полгода после продажи на место работы бывшего владельца в Польше пришло письмо от коллекторской фирмы с требованием оплатить 600 злотых за продлившуюся страховку. К этому времени мужчина уже уехал в Беларусь, поэтому не сразу узнал о проблеме.

«Пытался дозвониться коллекторам, но со мной не хотели разговаривать»

— Этому продавцу сбросили фотографию письма. Я включился в этот процесс. Сначала, признаться, подумал, что это очередной развод от мошенников. Пытался дозвониться коллекторам, но со мной не хотели разговаривать, ведь я не числился владельцем по их базе. В страховую компанию дозвониться было невозможно. Было сложно даже узнать, за что конкретно требуют деньги.

Чтобы разобраться в ситуации, новый владелец автомобиля обратился в офис страховой компании. Агент выяснила, что старый полис действительно автоматически продлился, а поскольку его никто не оплачивал, страховая передала долг коллекторам. Сотрудница написала в головной офис страховой компании запрос с просьбой аннулировать полис.

— Через несколько дней пришёл ответ, что страховка аннулирована, но осталось 300 злотых задолженности. Какой — непонятно. Агент отправила ещё один запрос с просьбой полностью списать долг, ведь машина была продана и переоформлена, — рассказывает владелец авто.

По его словам, разбирательства заняли почти два месяца. В итоге страховая компания подтвердила аннулирование страховки и полностью списала задолженность.

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