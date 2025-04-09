Белоруска показала лайфхак, как выгодно покупать картошку
- 9.04.2025, 14:19
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Видео вызвало неподдельный интерес.
Белоруска опубликовала в TikTok ролик, в котором поделилась своим лайфхаком по покупке картошки в магазине. Нужно внимательно смотреть на ценники товаров. В комментариях заволновались, что после обнародования такого лайфхака могут поднять цену продукта, пишет «Телеграф».
«Зачем мне ваша мытая бульба, если можно купить дешевле уже очищенную и порезанную?» — спросила на видео его автор.
И показала ценники: так, кило мытой неочищенной картошки в сетке стоит 3,89 рубля, а 1 кг очищенной, замороженной и нарезанной соломкой для жарки — 3,47.
«Я таким лайфхаком уже две недели пользуюсь. А из-за тебя сейчас цену поднимут», — упрекнул один комментатор.
Другой поделился, что «уже месяц на картошке по 2,5 р.» сидит. «На кубики резаная сразу и замороженная, больше никогда неочищенную не куплю».
«Для пюре покупаю сухую, для жарки — уже нарезанную», — рассказала комментаторша.
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«Я вчера в «Соседях» мытую за 2,99 видела, взяла за 1,08 нашу немытую», — поделилась еще одна пользовательница TikTok.
В одном из комментариев автор ролика написала, что в магазине сети «Санта», где она и заметила эту картошку замороженную, «разобрали уже» товар: «Там ровно на дне 15 фришек лежат. Разобрали уже».
@tatyanafrans бульба,такая бульба😵💫😂#бульбаши #бульба #цены ♬ прапынакдуркаканцавы - shrot