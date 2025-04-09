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В Беларуси второй температурный рекорд за месяц

  • 9.04.2025, 14:29
В Беларуси второй температурный рекорд за месяц

Природа не перестает удивлять.

Минувшая ночь в Беларуси стала самой холодной за последние 62 года, а месяц назад случился самый жаркий день, пишет «Белсат».

Ночь с 8 на 9 апреля стала рекордно холодной для Беларуси: в Кличеве (Могилевская область) столбик опустился до -11,5°с.

Предыдущий рекорд был зафиксирован в Верхнедвинске 9 апреля 1963 года, когда ночью температура опустилась до -10,7°с, следует из архивных данных Белгидромета.

Все это вдвойне странно с учетом того, что 10 марта в Беларуси зафиксировали температурный рекорд за всю историю метеонаблюдений: +20,3°с в Дрогичине.

При этом до рекордного холода Беларусь в этом году не добралась. В январе 1940 года температура опускалась до -42,2°с в поселке Славное Толочинского района.

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