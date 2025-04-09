В Минске выставили на аукцион 10 квартир в доме «с историей» 9.04.2025, 14:11

Строители обещают, что «все будет отлично».

На торги выставили десять квартир в некогда проблемном доме № 16 на столичной улице Купревича, сообщает «Зеркало» со ссылкой на «Минскстрой».

Среди лотов две двушки по 43,3 и 43,6 «квадрата» на втором и четвертом этажах, семь трешек от 82 до 93 кв. м на первом, втором и третьем этажах, а также одна четырехкомнатная квартира площадью 105,3 кв. м на первом этаже.

Торги за самую маленькую квартиру стартуют с 175,6 тысячи рублей, а за самую просторную — с 389,6 тысячи.

«Дом непростой, с историей. Но сейчас это уже вряд ли имеет значение. Потому что начинается новая история, в которой все будет отлично», — заверили в «Минскстрое».

Аукцион пройдет 12 мая.

Напомним, высотку из 16 этажей на улице Купревича в Уручье начали возводить в 2017 году и должны были сдать в 2020-м. Однако многоэтажка дала чрезмерную усадку и наклонилась больше положенного. Из-за этого сдачу дома задержали почти на пять лет.

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