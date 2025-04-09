Украинский ответ на «Шахеды»: дрон-охотник уже уничтожил около 30 целей
- 9.04.2025, 14:24
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Этот дрон является первым в своем классе в Украине.
В рамках визита в Украину бельгийской делегации, в состав которой вошли чиновники и представители оборонной промышленности, украинские разработчики впервые публично продемонстрировали боевой БПЛА — охотника на «Шахедов». Этот беспилотник украинского производства специально разработан для уничтожения российских дронов-камикадзе, пишет itc.ua.
Разработчики отмечают, что этот дрон является первым в своем классе в Украине и сейчас демонстрирует лучшие результаты среди аналогичных систем. По их словам, за последние два месяца этот аппарат успешно уничтожил более 20 вражеских «Шахедов». Разработчики отмечают, что БПЛА-охотник может охотиться и на более компактные цели, в частности разведывательные дроны, которые осуществляют разведку над территорией Украины. За время боевого дежурства украинский дрон уничтожил также примерно 10 разведывательных беспилотников противника.
Украинский аппарат-перехватчик может действовать на высоте до 5 км и достигать скорости 200 км/ч. Это позволяет ему эффективно преследовать и уничтожать воздушные цели. Однако другие характеристики дрона пока не разглашаются.