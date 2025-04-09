Пошлины Трампа: эти польские компании могут получить прибыль
- 9.04.2025, 13:34
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Инициатива президента США может иметь положительные последствия для некоторых фирм.
Таможенная война Дональда Трампа может иметь положительные последствия для некоторых компаний.
Воспользоваться этой ситуацией могут операторы, обслуживающие логистику, курьеры и склады, пишет tvn24.pl со ссылкой на «Пульс Бизнеса».
«Пульс Бизнеса» также подчеркнул, что пошлины, введенные президентом США на Европейский Союз, приведут к большим изменениям в международной торговле, хотя, по мнению экспертов, не все польские компании от этого потеряют. Убытки могут понести местные ритейлеры.
«В целом, новая таможенная политика-это возможность для компаний, которые всесторонне обслуживают логистику, поскольку это приведет к увеличению спроса на услуги по хранению, упаковке и выполнению заказов, особенно со стороны платформ и продавцов, которые будут обходить прямые поставки из Китая в США», - говорится в сообщении.
По оценке Аркадиуша Филиповского, председателя правления Fulfilio, уже сейчас наблюдается «повышенный интерес китайских операторов к расширению цепочек поставок с использованием польских логистических центров и местных партнеров». По его словам, будет расти значение Польши как буфера в трансконтинентальной торговле. Как следствие, это может повлечь за собой бум на складском и курьерском рынках.