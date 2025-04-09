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Пошлины Трампа: эти польские компании могут получить прибыль

  • 9.04.2025, 13:34
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Пошлины Трампа: эти польские компании могут получить прибыль

Инициатива президента США может иметь положительные последствия для некоторых фирм.

Таможенная война Дональда Трампа может иметь положительные последствия для некоторых компаний.

Воспользоваться этой ситуацией могут операторы, обслуживающие логистику, курьеры и склады, пишет tvn24.pl со ссылкой на «Пульс Бизнеса».

«Пульс Бизнеса» также подчеркнул, что пошлины, введенные президентом США на Европейский Союз, приведут к большим изменениям в международной торговле, хотя, по мнению экспертов, не все польские компании от этого потеряют. Убытки могут понести местные ритейлеры.

«В целом, новая таможенная политика-это возможность для компаний, которые всесторонне обслуживают логистику, поскольку это приведет к увеличению спроса на услуги по хранению, упаковке и выполнению заказов, особенно со стороны платформ и продавцов, которые будут обходить прямые поставки из Китая в США», - говорится в сообщении.

По оценке Аркадиуша Филиповского, председателя правления Fulfilio, уже сейчас наблюдается «повышенный интерес китайских операторов к расширению цепочек поставок с использованием польских логистических центров и местных партнеров». По его словам, будет расти значение Польши как буфера в трансконтинентальной торговле. Как следствие, это может повлечь за собой бум на складском и курьерском рынках.

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