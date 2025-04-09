Bloomberg: Европейские союзники уверены, что США продолжат поддерживать НАТО 9.04.2025, 14:33

Пентагон призвали избежать резкого сокращения военного контингента в ЕС.

Европейские союзники настоятельно призывают США согласовывать любые планы по сокращению военного присутствия на континенте, чтобы избежать дестабилизации обороноспособности НАТО, сообщили осведомленные источники агентству Bloomberg (перевод — сайт Charter97.org).

Европейские чиновники приняли тот факт, что администрация президента США Дональда Трампа почти наверняка выведет часть из примерно 80 000 американских военнослужащих, размещенных в Европе, в том числе из отдельных восточноевропейских стран, которые наиболее уязвимы перед угрозой со стороны России. Их главная цель — минимизировать негативные последствия такого шага.

На вопрос о возможном выводе войск представитель НАТО заявил, что этот вопрос является внутренним делом США.

Любой вывод войск и вооружений из Европы по решению Белого дома может ослабить значительные усилия союзников НАТО по противодействию российской агрессии. Источники отмечают, что из-за нестабильности в Вашингтоне, вызванной Трампом, нормальные каналы коммуникации нарушены, и европейцы опасаются, что не получат предварительного уведомления о таких решениях и узнают о выводе тысяч американских военных из СМИ.

Как сообщила во вторник NBC News, США рассматривают возможность вывода до 10 000 военнослужащих из Восточной Европы. До войны в Европе находилось около 65 000 американских военных, а после полномасштабного вторжения России их численность достигала 100 000.

Один немецкий дипломат заявил, что ожидал объявления этого шага раньше, например, во время выступления вице-президента Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале.

На прошлой неделе, когда министры иностранных стран НАТО принимали госсекретаря США Марко Рубио в штаб-квартире Альянса, европейцы заверили его в своей готовности брать большую ответственность за свою оборону, а также сообщили, что увеличивают военные расходы — выполняя давнее требование Трампа. Высокопоставленные дипломаты НАТО подчеркнули, что все союзники согласны с необходимостью перераспределения бремени.

В ответ европейцы попросили США заранее уведомлять их о любом выводе войск. Главный посыл американцам, по словам дипломатов, заключался в том, что европейским союзникам нужно время, чтобы подготовиться к сокращению американского присутствия.

Темпы вывода американских войск могут создать уязвимость в обороне Европы. Континент по-прежнему сильно зависит от военного руководства Вашингтона, а лидеры европейских стран испытывают трудности с модернизацией собственной обороны. Эти усилия осложняются глубокими разногласиями внутри ЕС по вопросам финансирования увеличенных военных расходов и развития оборонного сектора.

Между тем европейские чиновники продолжают убеждать Вашингтон в политической выгоде присутствия американских войск на континенте. Один высокопоставленный европейский дипломат сказал, что США следует рассматривать свое военное присутствие в Европе как проекцию политической силы.

Другой источник сообщил, что исключение американской логистика, авиации и разведки может оказать даже более разрушительное воздействие на потенциальные зоны конфликта в Азии, чем сокращение наземных войск США.

Точные масштабы и места сокращения американских войск пока неизвестны. Однако есть вероятность, что это затронет 20 000 военнослужащих, направленных в Восточную Европу при Джо Байдене после вторжения России в Украину.

Союзники ожидали, что США со временем сократят этот дополнительный контингент, сообщили европейские чиновники на условиях анонимности.

Администрация Байдена также недавно рассматривала возможность уменьшения численности этих войск из-за опасений по поводу их долгосрочной боевой готовности. Однако европейские официальные лица заявили, что сокращение контингента, превышающее эти дополнительные войска, вызовет у них серьезное беспокойство.

Американские официальные лица, такие как председатель комитета по вооруженным силам Палаты представителей Майк Роджерс и глава Европейского командования ВС США генерал Кристофер Каволи предостерегли от масштабного вывода войск, который, по их мнению, может повлиять на безопасность США. Выступая во вторник на слушаниях в Палате представителей, генерал Каволи подчеркнул, что нынешний состав войск должен быть сохранен, учитывая важность американских баз в Европе для операций в Арктике и на Ближнем Востоке.

Даже частичный вывод войск будет сигналом о снижении приверженности США защите восточноевропейских членов НАТО, таких как Польша и Румыния. Такой шаг может усилить раскол внутри Альянса и подкрепить уверенность Москвы в своих силах.

В понедельник Европейское и Африканское командование армии США заявило, что перемещает часть войск с базы в Ясенке на другие объекты в Польше.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил во вторник, что получил заверения от США, что численность войск в стране не будет сокращена, и выразил надежду, что Белый дом выполнит это обещание.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выразил аналогичные опасения во время визита в Варшаву в прошлом месяце, заявив, что поддержка должна быть «двусторонней».

«Европа должна знать, что дядя Сэм по-прежнему стоит за нас», — сказал он, подчеркнув, что уверен в приверженности США защите союзников по НАТО в случае нападения.

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