Украина получила от ЕС еще 1 млрд евро за счет российских активов 9.04.2025, 14:45

Это третий транш в рамках инициативы G7.

Европейский Союз перечислил Киеву еще 1 млрд евро в рамках инициативы ERA. Средства от российских активов пойдут на приоритетные цели Украины.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Это третий транш в рамках инициативы G7, обеспеченный доходами от замороженных российских активов. Средства направим на приоритетные расходы госбюджета», - написал он.

По его словам, всего по программе ERA европейские союзники предоставили Украине 5 млрд евро.

Шмыгаль сообщил, что о транше было объявлено во время его встречи с комиссаром ЕС по вопросам экономики и производительности Валдисом Домбровскисом в Брюсселе.

«Подчеркнул на встрече, что наш приоритет - полная конфискация замороженных российских суверенных активов, которые должны быть использованы как ресурс для восстановления Украины. Уделили этому вопросу отдельное внимание», - отметил Шмыгаль.

Механизм «Большой семерки»

Механизм предусматривает получение от стран G7 50 млрд долларов с последующим погашением за счет доходов от использования замороженных российских активов.

Запланировано получить 20 млрд долларов от США, 20 млрд долларов от ЕС, 3 млрд долларов от Великобритании, 3,7 млрд долларов от Канады и 3 млрд долларов от Японии.

Особенность программы заключается в возможности направления части этих средств (от ЕС и Великобритании) непосредственно на оборонные нужды.

В марте Украина получила 5,172 млрд долларов от международных партнеров, в том числе в рамках инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). Эти средства были зачислены в резервы.

Кроме того, Украина получила кредит 970 млн долларов в соответствии с соглашением между Украиной и Великобританией в рамках ERA. Эти средства не были зачислены в международные резервы Украины в связи с их ограниченным (целевым) назначением по использованию.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com