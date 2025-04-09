Прорыв границы в Белгородской области: танки ВСУ свободно заехали в Россию
- 9.04.2025, 15:04
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Украинские военные показали наступление на видео.
Несколько танков Вооруженных сил Украины спокойно пересекли границу с Белгородской областью. Чтобы этого не произошло, власти российского региона потратили миллиарды рублей на «мощные» фортификации.
Видео прорыва показали бойцы 225-го отдельного штурмового полка ВСУ.
На кадрах видно, как несколько танков свободно проходят оборонительные препятствия: ров, насыпь и зубы дракона.
Военные иронично напомнили, что власти Белгородской области в 2022 году потратили 10 миллиардов рублей (116 млн долларов) на строительство фортификаций. Строительство оборонительных сооружений назвали «засечная черта»
Столь крупная сумма бюджетных вложений в 5 раз больше, чем траты на здравоохранение и в 70 раз больше объема финансирования программы жилья гражданам с детьми с инвалидностью.