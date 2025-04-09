закрыть
9 апреля 2025, среда, 15:35
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Прорыв границы в Белгородской области: танки ВСУ свободно заехали в Россию

  • 9.04.2025, 15:04
  • 2,230
Прорыв границы в Белгородской области: танки ВСУ свободно заехали в Россию

Украинские военные показали наступление на видео.

Несколько танков Вооруженных сил Украины спокойно пересекли границу с Белгородской областью. Чтобы этого не произошло, власти российского региона потратили миллиарды рублей на «мощные» фортификации.

Видео прорыва показали бойцы 225-го отдельного штурмового полка ВСУ.

На кадрах видно, как несколько танков свободно проходят оборонительные препятствия: ров, насыпь и зубы дракона.

Военные иронично напомнили, что власти Белгородской области в 2022 году потратили 10 миллиардов рублей (116 млн долларов) на строительство фортификаций. Строительство оборонительных сооружений назвали «засечная черта»

Столь крупная сумма бюджетных вложений в 5 раз больше, чем траты на здравоохранение и в 70 раз больше объема финансирования программы жилья гражданам с детьми с инвалидностью.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Залужный может стать во главе европейских вооруженных сил
Залужный может стать во главе европейских вооруженных сил Андрей Санников
Культурная идентичность в эпоху беспамятства
Культурная идентичность в эпоху беспамятства Леонид Невзлин
Лукашенко и Путин на чеченской свадьбе
Лукашенко и Путин на чеченской свадьбе Ирина Халип
Трампотрясение
Трампотрясение Владимир Фесенко