Курс евро в Беларуси достиг максимум за два месяца

Курс евро в Беларуси достиг максимум за два месяца2
- 9.04.2025, 14:51
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Доллар тоже вырос.
На торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже 9 апреля выросли курсы доллара и евро.
Курс доллара поднялся почти на 2 копейки и показывает максимальное значение почти за четыре недели. Евро подскочил почти на 6 копеек и демонстрирует максимум за два месяца. При этом курс российского рубля снизился до трехнедельного минимума.
Итоги валютных торгов 9 апреля:
Доллары США: 3,1642 (+0,0191 / +0,61%);
Евро: 3,4747 (+0,0581 / +1,70%);
Российский рубль: 3,6437 (-0,0099 / -0,27%);
Китайский юань: 4,2286 (+0,0078 / +0,18%).