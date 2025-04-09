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Курс евро в Беларуси достиг максимум за два месяца

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  • 9.04.2025, 14:51
  • 1,836
Курс евро в Беларуси достиг максимум за два месяца

Доллар тоже вырос.

На торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже 9 апреля выросли курсы доллара и евро.

Курс доллара поднялся почти на 2 копейки и показывает максимальное значение почти за четыре недели. Евро подскочил почти на 6 копеек и демонстрирует максимум за два месяца. При этом курс российского рубля снизился до трехнедельного минимума.

Итоги валютных торгов 9 апреля:

Доллары США: 3,1642 (+0,0191 / +0,61%);

Евро: 3,4747 (+0,0581 / +1,70%);

Российский рубль: 3,6437 (-0,0099 / -0,27%);

Китайский юань: 4,2286 (+0,0078 / +0,18%).

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