Пять мистических и загадочных мест в Беларуси, которые обязательно стоит посетить 9.04.2025, 15:10

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У каждого есть своя необычная история.

Потихоньку начинается сезон путешествий – больших и маленьких, – и рубрика «Куда поехать в Беларуси» продолжает делиться локациями, которые обязательно стоит включить в свои маршруты. В этот раз едем по одним из самых загадочных и мистических мест страны, пишет citydog.io.

Озеро Шо и подводный некрополь

Необычно это место сразу по нескольким причинам. Во-первых, из-за довольно странного для нашей территории названия, которое происходит от старошведского. Во-вторых, озеро Шо считается географическим центром Европы: такие выводы сделали ученые из «Белаэрокосмогеодезии» еще в начале 2000-х. Ну и в-третьих, по легенде, в озере находится подводный некрополь: если плыть на лодке в ясную погоду, можно увидеть большое количество каменных крестов. Готовы проверить?

Как добраться: Витебская область, Глубокский район.

Координаты: 55.174695, 28.211303.

Деревня, где боятся вампиров

Сама по себе деревня Паре на границе с Украиной особо ничем не отличается от других подобных селений. Но вот местное кладбище успело привлечь внимание и историков, и просто любителей мистики.

Большие кресты украшены лентами и цветами, а могилы накрыты частями дубов. Официального объяснения, для чего это сделано, нет. По одной из версий, местные жители таким образом защищали себя от нечисти: вампиров, упырей, оживших мертвецов. Включайте локацию в свой маршрут, если хотите проникнуться этим загадочным местом.

Как добраться: Брестская область, Пинский район, деревня Паре.

Координаты: 51.901236, 26.140073.

Каменная пирамида с комнатой для ритуалов

Конечно, в первую очередь внимание к себе привлекают объекты необычных форм, конструкций или месторасположений: они тут же обрастают легендами и слухами. Так случилось и с часовней-усыпальницей в виде пирамиды древнего шляхетского рода Завишей, которая находится на узденском кладбище.

Неизвестно, почему для постройки была выбрана именно такая форма, но, по популярной версии, один из представителей рода Ян Казимир Завиш увлекался историей древнего Египта и даже организовывал туда экспедиции. Отсюда, собственно, и пирамида. А еще, по легенде, этот же самый Як Казимир увлекался некромантией и поиском вечной жизни.

Ну и добавим еще больше загадочности этому месту. Говорят, на втором этаже усыпальницы было оборудовано небольшое помещение для ритуалов: есть эта тайная комнатка там или нет, поезжайте проверять сами.

Как добраться: Минская область, город Узда, ул. Первомайская.

Координаты: 53.459360, 27.199067.

Мертвое озеро, где вам может стать плохо

Эта локация не только очень живописная, но и действительно загадочная. Ходит много версий того, что здесь происходит: одни говорят, что на этом месте человеку может стать плохо, другие упоминают об утонувшей церкви.

Но главная легенда связана с русалками, которые охраняли озеро и вели себя дружелюбно. Однажды после хамского и издевательского отношения пьяных казаков, которые остановились здесь, водные духи рассердились, подняли воду со дна и обрушили ее и на их лагерь, и на окрестности. С тех пор, говорят, в этом месте не водятся животные, не слышно пения птиц, и даже рыбы в самом озере нет. Так это или нет, можете съездить проверить.

Как добраться: Минская область, Мядельский район.

Координаты: 54.965859, 26.373886.

Бернардинский монастырь, из подземелий которого можно услышать пение

На территории Брестской крепости есть еще одно мистическое место – руины Бернардинского монастыря (бернардинцы – члены католического монашеского ордена), построенного 400 лет назад. А мистическое оно тем, что, по легенде, здесь и сейчас можно услышать пение монахов, доносящееся из подвалов строений. Вот вам и необычный концерт.

Как добраться: г. Брест, Крепостной проезд, 12.

Координаты: 52.07928, 23.65908.

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