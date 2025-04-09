Как сохранить двигатель автомобиля и увеличить его ресурс
- 9.04.2025, 15:22
Поможет простой лайфхак.
О простом правиле, которое увеличит ресурс двигателя, пишет сайт Zubr .
После остановки стоит дать мотору поработать хотя бы 30-60 секунд. Это позволит увеличить ресурс двигателя и избежать недешевого ремонта.
Особенно этот лайфхак актуален для современных двигателей с турбонаддувом. Турбина работает на очень высоких оборотах и имеет инерцию. При выключении двигателя прекращается подача масла, которое не только смазывает ее, но и охлаждает.
Перегрев турбины приводит к более быстрому выходу ее из строя. Как известно, новые турбины для авто обычно достаточно недешевы.
Впрочем, и атмосферные двигатели нельзя глушить сразу после остановки. Дело в том, что при выключении зажигания прекращается циркуляция охлаждающей жидкости и масла.
Неравномерное распределение тепла и отсутствие смазки приводят к ускоренному износу различных деталей. Особенно это касается так называемых «горячих» двигателей, которые требуют усиленного охлаждения и чувствительны к перегреву. Если же дать мотору поработать на холостых оборотах, то можно продлить жизнь этих узлов.