Bloomberg: Правительство Германии почти сформировано 9.04.2025, 15:29

Названы возможные кандидаты на ключевые посты стране.

Консерваторы Фридриха Мерца и cоциал-демократы, похоже, близки к соглашению о коалиции для формирования следующего правительства Германии, пишет агентство Bloomberg (перевод — сайт charter97.org).

Германия, как и многие другие демократические страны, не отличается в вопросах назначения министров: это не всегда зависит от того, кто является лучшим кандидатом, важную роль играют внутренние фракции партии и региональное представительство.

Фридрих Мерц не обещал гендерного равенства в своем правительстве, в отличие от уходящего канцлера от «Социал-демократической партии Германии» (СПД) Олафа Шольца.

Хотя лидеры ХДС/ХСС и СПД, возможно, не сразу объявят состав кабинета в среду, вот кто, скорее всего, займет ключевые посты в правительстве:

Министр финансов — Ларс Клингбайль от СПД

В политической иерархии Германии пост министра финансов считается ключевым после канцлера и обычно отдается младшему коалиционному партнеру.

Если эта традиция будет соблюдена, Ларс Клингбайль, сопредседатель СПД, скорее всего, получит портфель министра финансов и, вероятно, станет заместителем канцлера.

47-летний Клингбайль возглавляет СПД вместе с Заскией Эскен с 2021 года. После горького поражения партии на выборах 23 февраля он также возглавил парламентскую группу СПД в Бундестаге.

Клингбайль, чьим отцом был солдат Бундесвера, принадлежит к консервативно-прагматическому крылу СПД. После изучения политических наук и истории в Ганновере он работал на Герхарда Шредера, но позднее отошел от него из-за про-российской позиции последнего.

После исторического поражения на выборах его положение в партии оказалось под угрозой, но он сумел заручиться поддержкой более 85% коллег, когда они утвердили его на посту главы парламентской группы СПД в конце февраля.

Министр экономики — Карстен Линнеманн от ХДС

Карстен Линнеманн, генеральный секретарь ХДС и ближайший союзник Мерца, сыграл ключевую роль в успешной избирательной кампании консерваторов.

47-летний Линнеманн, бывший экономист Deutsche Bank во Франкфурте, может получить объединенный портфель министерства экономики и труда — должности, которые были разделены при Шольце.

Это сделает Линнеманна одним из самых влиятельных членов кабинета, на которого ляжет большая ответственность за восстановление экономики Германии после нескольких лет стагнации.

Министр обороны — Борис Писториус от СПД

С его необычно резкой риторикой и прямолинейностью Борис Писториус быстро стал популярным политиком в Германии.

Назначенный Шольцем министром обороны в 2023 году, 65-летний Писториус — как и уходящий канцлер, уроженец Оснабрюка — является одним из немногих министров СПД, кто, вероятно, сохранит свою должность.

После того как два потенциальных коалиционных партнера вместе с «Зелеными» фактически отменили ограничения на заимствования для финансирования оборонных расходов, Писториус, вероятно, будет курировать военные закупки беспрецедентных масштабов в ближайшие годы.

Министр иностранных дел — Армин Лашетт от ХДС

Бывший кандидат в канцлеры от ХДС, который проиграл Шольцу в 2021 году, Армин Лашетт, похоже, готов возродить свою политическую карьеру в качестве министра иностранных дел при Мерце.

64-летний Лашетт, долгосрочный союзник Мерца, недавно сопровождал уходящего министра иностранных дел Анналену Бербок на нескольких зарубежных поездках, что добавляет уверенности, что он получит ее портфель.

Лашетт, родом из города Ахен на западной границе Германии, всегда был сторонником европейской интеграции у него налажен хороший диалог с Парижем. Это может помочь вдохнуть новую жизнь в франко-германский союз после периода относительного охлаждения при Шольце.

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