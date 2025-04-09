В Беларуси изменили список работ для подростков 1 9.04.2025, 15:38

Перечень работ уточнили в пресс-службе Минтруда.

В Беларуси расширили возможности для трудоустройства подростков в возрасте от 14 до 16 лет. Перечень работ уточнили в пресс-службе Минтруда.

В ведомстве подчеркнули, что все виды работ для этой категории должны быть легкими, без вреда для здоровья и учебы. Подросткам запретили работать ночью, с опасными веществами или на тяжелых производствах. При этом для трудоустройства требуется согласие родителей.

В соответствии с новыми правилами Минтруда подросткам от 14 до 16 лет дали возможность работать в пунктах проката — например, выдавать спортинвентарь и велосипеды. Также разрешена офисная работа: набор текстов, создание презентаций, таблиц, простых сайтов.

Кроме того, подросткам теперь можно в кафе сервировать столы, принимать заказы, собирать и мыть посуду вручную, а также заниматься оформлением праздников и флористикой. А еще — помогать в швейном производстве, в том числе упаковывать изделия, клеить этикетки, делать простые декоративные элементы. Разрешили и доставлять еду на дом, принимать звонки в справочных и диспетчерских службах, собирать мебель, ремонтировать простые механизмы с помощью ручных инструментов.

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