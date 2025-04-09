«Успеть продать до разворота тренда» 9.04.2025, 15:45

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Эксперты прогнозируют, что на рынке недвижимости изменится ситуация.

В марте рынок жилья в Минске оживился после зимней паузы, но темпы роста оказались заметно скромнее, чем год назад. Покупательская активность снижается на фоне роста цен и ставок по кредитам, в то время как предложение продолжает увеличиваться. Об этом пишут аналитики агентств недвижимости, отмечает «Зеркало».

Покупательская активность начинает тормозить

Март принес рынку жилой недвижимости столицы закономерное оживление: после зимнего затишья число заключенных сделок выросло до 1550, отмечают эксперты «Твоя столица». Это выше, чем в январе-феврале, и на первый взгляд может показаться, что рынок снова набирает обороты. Однако если сравнить темпы роста с прошлым годом, становится ясно — динамика уже не та. В 2024 году весенний всплеск составил внушительные 19%, в этом — скромные 7%.

Покупательская активность начинает тормозить. Это не случайный сбой, а реакция на конкретные экономические сигналы. Повышение ставок по кредитам — сразу дважды за март, рост цен на жилье и общее сокращение количества сделок — все это говорит о том, что все меньше потенциальных покупателей могут позволить себе собственную квартиру. Даже несмотря на то, что курс доллара остается ниже прошлогоднего, возможности покупателей объективно сужаются.

На этом фоне закономерно увеличивается объем предложения. Особенно это заметно в сегментах двух- и трехкомнатных квартир. Владельцы более активно выводят свои объекты на рынок, надеясь успеть продать до разворота тренда и, зачастую, переоценивают свое жилье. А вот однокомнатные квартиры по-прежнему нарасхват. Недорогие и практичные, они уходят с рынка в течение пары недель. Зато переоцененные «однушки» могут висеть в базе месяцами, привлекая все меньше внимания.

Цены в марте продолжили расти

По данным агентства недвижимости «Твоя столица», среднем квадратный метр жилья в Минске подорожал еще на 2%. Причем речь идет не только о массовом сегменте. На рынке фиксируются и элитные сделки: в марте было продано как минимум четыре квартиры стоимостью свыше полумиллиона долларов. Некоторые объекты продавались по цене более 4000 долларов за квадрат (12 580 рублей по курсу Нацбанка на 9 апреля) — рекордные показатели для столицы. Такие сделки проходят в центре города и в премиальном микрорайоне Лебяжий, где по-прежнему высок спрос со стороны состоятельных покупателей.

Анализ «Авангард недвижимость» показал, что стоимость квадратного метра жилья в Минске по итогам марта также прибавила. Еще +1,8% к рекордному показателю февраля 2025 г. В среднем квадрат в марте стоил 1674 долларов (5264 рублей). И это очередное обновление рекордного показателя за время наблюдений. Рост средней стоимость квадрата в сегменте однокомнатных квартир продолжается. В марте этот показатель превысил 1800 долларов за «квадрат» (5661 рублей). Рекордные показатели и в сегменте двухкомнатных и трехкомнатных квартир. Цена у «двушек» приближается к 1600 долларов (5032 рубля), а у трешек перевалила за 1500 долларов (4717 рублей). А вот в сегменте четырехкомнатных квартир очередное падение на существенные 6%.

Тем не менее, даже в условиях общего роста цен отдельные сегменты начинают демонстрировать охлаждение. Небольшое снижение зафиксировано в категории двух- и трехкомнатных квартир в современных каркасно-блочных домах. Эти объекты самые дорогие в своем сегменте, и именно высокая цена сдерживает дальнейшее удорожание. Рынок начинает искать баланс между ожиданиями продавцов и возможностями покупателей.

Интересно, что несмотря на рост ставок, доля сделок с банковской поддержкой остается стабильной — около 30%. Это говорит о том, что для многих жилье все еще остается доступным при условии кредитования. Поддерживает спрос и приток покупателей из регионов: примерно каждая пятая сделка совершается с участием клиентов, переезжающих в столицу. Минск продолжает привлекать и как город с лучшими перспективами трудоустройства, и как площадка для инвестиционных покупок.

Однако в целом на рынке нарастает осторожность. Высокие цены и дорогие кредиты уже начинают сдерживать спрос. В марте поддержку спросу обеспечил низкий курс доллара, но в ближайшие месяцы, по прогнозам, он пойдет вверх. Это может повлечь снижение количества сделок и возвращение рынка к более спокойному ритму — порядка 1300−1400 сделок в месяц.

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