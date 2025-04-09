Как минчанка пыталась записать ребенка к остеопату 9.04.2025, 16:03

За услугу попросили $153.

Тот факт, что часовой сеанс у хорошего психолога может легко стоить 50—100 евро, уже никого не удивляет. А как насчет других специалистов? Минчанка рассказала «Онлайнеру» о попытке записать ребенка на консультацию к остеопату. За часовой сеанс ей назвали внушительную сумму — 500 рублей.

— Искала специалиста для консультации ребенка 2,5 года. Хочу помочь «заговорить», вожу по врачам и логопедам. Были недавно на диагностике в частном центре, и нейропсихолог посоветовала показать остеопату. Я начала искать специалиста самостоятельно в Instagram. Среди ответов получила такой.

Понимаю, что нет ничего бесплатного, но 500 рублей за консультацию… Даже хорошие хирурги, педиатры, ортопеды, аллергологи с меньшими аппетитами. Сама была на приемах остеопата раньше — 120 рублей за час, 4 сеанса. Никакого эффекта, правда, не почувствовала, наверное, в это нужно очень верить.

Судя по записи на июнь, к остеопату большая очередь из пациентов. В Instagram у нее чуть более 1700 подписчиков. Позиционирует себя как специалиста с медицинским образованием и опытом более 10 лет.

Журналисты решили проверить: а вдруг в сообщение выше закралась ошибка и на самом деле записаться можно за 50 рублей? Но нет — цена актуальная. В стоимость приема входит не только консультация, но и «остеопатическая коррекция».

На сайте 2doc.by стоимость консультации у остеопатов в Минске варьируется от 30 до 80 рублей. В специализированных центрах остеопатии прием оценивают в 60—140 рублей. Наша читательница в итоге выбрала специалиста, который готов ее принять за 175 рублей, что дешевле, чем у «специалиста за 500», но тоже ощутимо для семейного бюджета, отмечает Марина.

Напомним, остеопатия относится к популярному направлению альтернативной медицины. С помощью специальных манипуляций специалист воздействует на мышцы, кости и суставы. Доказательная медицина не признает этот метод как достаточно эффективный (значимое лечебное воздействие на человека на текущий момент не доказано). Тем не менее в России и некоторых других странах остеопатия является сертифицированной врачебной специальностью.

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