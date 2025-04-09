Украина подписала пять соглашений с ЕС
- 9.04.2025, 16:23
О космосе, критической инфраструктуре и не только.
Украина и Европейский союз подписали пять соглашений разных сфер. В частности, о поддержке критической инфраструктуры, участии в совместных космических программах.
Об этом рассказал премьер Денис Шмыгаль, пишет «Суспільне».
Как отметил глава правительства, речь идет о подписании трех важных финансовых соглашений с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) в поддержку критической инфраструктуры страны с финансированием в 300 млн евро:
▪ водоснабжение и водоотвод;
▪ программа восстановления Украины ІІІ;
▪ централизованное теплоснабжение.
Соответствующие соглашения призваны обеспечить сотни миллионов евро для восстановления, модернизации и устойчивости.
Также в рамках медицинского соглашения запланировано присоединение к Договору о совместных закупках средств медицинской защиты, форму которого утвердила Еврокомиссия весной 2014 года. Механизм позволит странам-участникам объединить свои потребности в закупке лекарств и вакцин.
Относительно соглашения об участии Украины в космических программах ЕС, то документ определяет условия и принципы участия Украины в отдельных компонентах Космической программы Евро союза. Предусматривает ассоциацию Украины с частями программы:
▪ Copernicus – программа наблюдения за Землей, предоставляющая спутниковые данные для мониторинга окружающей среды, климатических изменений, управления чрезвычайными ситуациями.
▪ Космическая погода (Space Weather Events, SWE) – анализ явлений в космической среде, оказывающие влияние на спутники, энергосистемы и коммуникации.
▪ Околоземные объекты (Near-Earth Objects, NEO) – отслеживание астероидов и других объектов, которые могут представлять угрозу для планеты Земля.