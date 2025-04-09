Украина подписала пять соглашений с ЕС 9.04.2025, 16:23

О космосе, критической инфраструктуре и не только.

Украина и Европейский союз подписали пять соглашений разных сфер. В частности, о поддержке критической инфраструктуры, участии в совместных космических программах.

Об этом рассказал премьер Денис Шмыгаль, пишет «Суспільне».

Как отметил глава правительства, речь идет о подписании трех важных финансовых соглашений с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) в поддержку критической инфраструктуры страны с финансированием в 300 млн евро:

▪ водоснабжение и водоотвод;

▪ программа восстановления Украины ІІІ;

▪ централизованное теплоснабжение.

Соответствующие соглашения призваны обеспечить сотни миллионов евро для восстановления, модернизации и устойчивости.

Также в рамках медицинского соглашения запланировано присоединение к Договору о совместных закупках средств медицинской защиты, форму которого утвердила Еврокомиссия весной 2014 года. Механизм позволит странам-участникам объединить свои потребности в закупке лекарств и вакцин.

Относительно соглашения об участии Украины в космических программах ЕС, то документ определяет условия и принципы участия Украины в отдельных компонентах Космической программы Евро союза. Предусматривает ассоциацию Украины с частями программы:

▪ Copernicus – программа наблюдения за Землей, предоставляющая спутниковые данные для мониторинга окружающей среды, климатических изменений, управления чрезвычайными ситуациями.

▪ Космическая погода (Space Weather Events, SWE) – анализ явлений в космической среде, оказывающие влияние на спутники, энергосистемы и коммуникации.

▪ Околоземные объекты (Near-Earth Objects, NEO) – отслеживание астероидов и других объектов, которые могут представлять угрозу для планеты Земля.

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