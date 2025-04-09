«Это сработало»: эксперт пояснил значение операции ВСУ на Белгородщине 1 9.04.2025, 16:36

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И рассказал, от чего будет зависеть дальнейшее развитие событий.

Благодаря действиям Сил обороны Украины противник был вынужден остановить перемещение своих сил и средств с Курщины и перенаправить их в Белгородскую область РФ, чтобы ввести там оборонительные действия. Об этом сказал военный эксперт Владислав Селезнев в эфире телеканала FREEДОМ сегодня, 9 апреля.

«Дьявол, как обычно, скрывается в деталях. И присутствие украинских Сил обороны на территории Белгородской области Российской Федерации, непосредственно в районе населенного пункта Демидовка, это Краснояружский район, не является большим секретом. Практически все мониторинговые ресурсы Украины факт ведения активных боевых действий в приграничье Белгородщины подтверждали», — сказал эксперт.

Необходимость проведения такого рода и масштаба военной операции украинскими Силами обороны, считает эксперт, очевидна.

«После того, как противник смог оттеснить большую часть украинских сил и средств с территории Курской области, немалое количество российских ресурсов планировалось перенаправить на иные участки фронта. Речь шла о юге Запорожской области, о Торецке, Часовом Яре, о направлении сил на Покровск и Мирноград. Это, безусловно, создавало бы немалые проблемы для украинских защитников, действующих на этих участках фронта. Для того, чтобы отвлечь большую часть перемещаемых ресурсов, украинская армия атаковала один из районов Белгородской области. И эта опция сработала», — сказал Селезнев.

Противник, по его словам, вынужден был остановить перемещение сил и средств, перенаправить их с территории Курской области в Белгородскую, ввести там оборонительные действия, а также контрнаступательные мероприятия.

«И, собственно говоря, план по перемещению российских десантников, которые, по идее, должны были бы действовать на территории Запорожской области в направлении Орехова, провалился. Безусловно, говорить о перспективах развития ситуации на территории Белгородской области не следует в плане масштабирования. Достаточно серьезное количество сил и средств необходимо украинской армии для того, чтобы увеличить там плацдарм. Но то, что мы таким образом отвлекли немалое количество российских ресурсов и сломали фактически планы российского генерального штаба, это очевидно», — подчеркнул военный эксперт.

Дальнейшее развитие событий, считает Селезнев, будет зависеть от наличия ресурсов.

«Если ВСУ будут иметь возможности, силы и средства атаковать противника не только на территории Курской, Белгородской, а также Брянской областей, то, скорее всего, противник будет вынужден менять свои планы и намерения в части перемещения освободившихся сил и средств для того, чтобы блокировать расширение наших планов на территории приграничья Российской Федерации», — сказал спикер.

По его словам, то, что боевые действия происходят, в том числе, на территории приграничья Брянской области РФ, тоже не является секретом.

«Равно как противник пытается в составе своих диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) атаковать Черниговщину, Сумщину, Харьковщину, точно так и мы действуем, отвлекая немалую часть российских сил и средств, которые бы при иных обстоятельствах точно и гарантированно действовали бы там, где противнику крайне важно получить территориальное преимущество — Лиманское, Часовояровское и Покровское направления», — резюмировал Владислав селезнев.

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