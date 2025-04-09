«Мы ни в чем себе не отказываем» 6 9.04.2025, 16:44

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Пара из Минска похвасталась заработком 336 тысяч рублей в год.

Пользовательница TikTok с ником «Программистка из Минска» опубликовала ролик, в котором похвасталась своим заработком и мужа. Со слов девушки, они зарабатывают 336 тыс. рублей в год. Комментаторы стали называть свои доходы, пишет «Телеграф».

«Как выглядят люди, которые зарабатывают 336 тыс. BYN в год», — сделала подпись к видео ее автор. Если верить этой сумме, то месячный заработок пары — 28 тыс. рублей. Это 14 тыс. рублей на одного человека, конечно, если получают они плюс-минус одинаково.

«Мы ни в чем себе не отказываем: техника, отдых еженедельно, покупки крупные, кредит за авто ($30 тыс. мы выплатим за 10 месяцев), откладываем на вторую квартиру. Так что деньги есть куда тратить, и их мало», — перечислила статьи расходов минчанка.

Она рассказала, что вместе с мужем планирует увеличить доход: «Мы небогатые, это мало, и этих денег нам не хватает, поэтому мы активно ищем варианты увеличить доход».

«28 тыс. в месяц? Гоните? Это мало? 5000 уже норм с головой», — считает один комментатор. Ему ответил другой: «Растет зарплата, растут и запросы, человек не просто так получает такие деньги, чтобы их откладывать и жить на прежнем уровне».

«Наконец-то люди в TikTok, которые умеют зарабатывать. А то надоели все эти видосы с расчетника в 850 руб.» — написал еще один юзер. С ним поспорили: «Они it-шники. Врач, например, каким бы квалифицированным ни был, в РБ никогда столько зарабатывать не будет. Про преподавателей вообще молчу».

На это другой пользователь TikTok ответил, что «смотря какой врач и где работает»: «В частной клинике стоматологом — вполне возможно. А пластические хирурги так вообще».

Кто-то решил поделиться информацией о своем годовом заработке: «Я зарабатываю 10 320 BYN в год». К этому «признанию» присоединились другие пользователи TikTok: говорили, что получают за год 13 тыс. рублей, 38,5 тыс. на пару, 55 тыс. на одного человека.

«У меня одного за год 364 тыс. вышло, догоняйте», — похвастался один комментатор. Другая решила «поохотиться»: «Так, где там минские свободные программисты?»

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