закрыть
9 апреля 2025, среда, 17:27
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Reuters: Заблокирован последний нефтяной актив РФ в Европе

1
  • 9.04.2025, 16:52
  • 2,106
Reuters: Заблокирован последний нефтяной актив РФ в Европе

Из-за американских санкций.

Сербская энергетическая компания Naftna industrija Srbije (NIS, Нефтяная индустрия Сербии), контрольный пакет акций которой принадлежит «Газпрому» (РФ), потеряла возможность поставлять нефть на рынок страны по причине новых экономических санкций Вашингтона, информируют Reuters (перевод — dialog.ua).

Стоит отметить, что NIS - фактически последний крупный нефтяной актив страны-агрессора РФ в Европе. Данная компания до недавнего времени поставляла порядка 80% бензина и дизтоплива в Сербию, а также свыше 90% авиатоплива и мазута.

Известно, что в начале января 2025 года Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США внесло энергетическую компанию NIS в санкционный список, дав российскому «Газпрому» полтора месяца на выход из инвестиций, позже продлив указанный срок.

Добавим, президент Республики Сербия Александр Вучич уже бьет тревогу, утверждая, что его страна может полностью потерять доступ к импорту «черного золота».

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Залужный может стать во главе европейских вооруженных сил
Залужный может стать во главе европейских вооруженных сил Андрей Санников
Культурная идентичность в эпоху беспамятства
Культурная идентичность в эпоху беспамятства Леонид Невзлин
Лукашенко и Путин на чеченской свадьбе
Лукашенко и Путин на чеченской свадьбе Ирина Халип
Трампотрясение
Трампотрясение Владимир Фесенко