Reuters: Заблокирован последний нефтяной актив РФ в Европе 1 9.04.2025, 16:52

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Из-за американских санкций.

Сербская энергетическая компания Naftna industrija Srbije (NIS, Нефтяная индустрия Сербии), контрольный пакет акций которой принадлежит «Газпрому» (РФ), потеряла возможность поставлять нефть на рынок страны по причине новых экономических санкций Вашингтона, информируют Reuters (перевод — dialog.ua).

Стоит отметить, что NIS - фактически последний крупный нефтяной актив страны-агрессора РФ в Европе. Данная компания до недавнего времени поставляла порядка 80% бензина и дизтоплива в Сербию, а также свыше 90% авиатоплива и мазута.

Известно, что в начале января 2025 года Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США внесло энергетическую компанию NIS в санкционный список, дав российскому «Газпрому» полтора месяца на выход из инвестиций, позже продлив указанный срок.

Добавим, президент Республики Сербия Александр Вучич уже бьет тревогу, утверждая, что его страна может полностью потерять доступ к импорту «черного золота».

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