«Внешне все тихо и красиво» 1 9.04.2025, 16:59

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Источник рассказал о реалиях на предприятии, которое стало работать на российскую оборонку.

Об актуальной ситуации на стратегическом для Гомеля предприятии ОАО «СтанкоГомель» рассказал «Флагштоку» источник, связанный с заводом. По словам собеседника, предприятие находится в кризисе, который ощущают на себе работники.

По словам собеседника, зарплата понизилась, даже нерядовые сотрудники получают около 1000 рублей в месяц, при этом работников постоянно отправляют в небольшие отпуска «за свой счет».

«Весь завод пишет заявления на отгулы „по семейным обстоятельствам“ — минимум по два дня в месяц с начала 2025-го. Приходившие проверяющие удивились, что это „за семейные обстоятельства“ у всех заводчан постоянно случаются.

Это при том, что зарплаты упали на 300−400 рублей, аванс — всего 50 рублей теперь. Но зато собирают отчисления на ремонт памятников.

Неудивительно, что на заводе очень много пенсионеров. Но внешне все тихо и красиво — как на кладбище», — отметил источник.

После начала российской военной агрессии против Украины завод улучшил свои позиции — получил кредиты из РФ и стал работать на российский военпром. Но вскоре за это попал под санкции. О снижении прибыли предприятия стало известно еще по итогам 2023 года.

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