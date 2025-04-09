В Беларуси начали массово продавать «красивые» номера с восьмым регионом 1 9.04.2025, 17:22

Продавцы устраивают «торги».

Новость о том, что Минск переходит на 8-й регион, вызвала переполох среди тех, кто мечтал о «красивых» номерах. Самые «блатные» варианты с «семеркой» давно разошлись по рукам, и их зачастую автолюбители продавали с рук всерую по высоким прайсам, заметил «Онлайнер».

С появлением нового региона возник шанс успеть отхватить себе такой регистрационный знак по официальным расценкам ГАИ. Очевидно, что возможностью воспользовались и перекупщики.

На «Барахолке» нашлось как минимум пять объявлений о продаже комбинаций с пятью восьмерками. Вот кто-то продает такой номер с буквами BK.

Цена не указана, но пользователи в комментариях начали «торги». Кто-то предложил $ 2500, а чуть позже «ставка» была перебита предложением в $ 5000.

А вот сообщение о продаже номера 8888 ВЕ-8. В шапке объявления указана цена в 37 500 рублей (почти $ 12 000 по актуальному курсу).

Этот же пользователь продает 8888 РВ-8. Цена — 34 500 рублей.

От того же продавца нашлось еще одно объявление с «блатным» номером. 0001 АО-8 оказался подешевле, «всего-то» 12 500 рублей (почти $ 4000).

Но возвращаемся к восьмеркам. Вот кто-то пытается сбыть комбинацию с пятью повторяющимися цифрами. Одна из букв — С, вторая на фото не видна. Указанная стоимость — 29 000 рублей (около $ 9200).

Возможно, это повтор предыдущего объявления. Но тут цена — 15 000 рублей (около $ 4800) и пометка «срочно».

И в завершение комбинация 8888 XT-8. Можно предположить, что автор объявления слегка ошибся количеством нулей.

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