Небензя в Совбезе ООН: Кремль зеркалит собственные преступления и размывает правду Петр Олещук

9.04.2025, 17:43

Петр Олещук

РФ давно превратила ложь в оружие.

4 апреля в результате российского ракетного удара по Кривому Рогу погибли и были ранены мирные жители, разрушены десятки жилых домов. Вместо признания вины и ответственности, Москва снова прибегает к привычной тактике дезинформации. На заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель России Василий Небензя обвинил... Украину — в «террористических действиях», «ударе по гражданским объектам» и «нарушении перемирия».

Это заявление стало очередной демонстрацией излюбленной кремлёвской тактики — зеркалить собственные преступления, подменять понятия и вбрасывать в международную повестку дезориентирующие нарративы, не имеющие под собой ни доказательств, ни логики.

Манипуляции под маской дипломатии

Выступления российских представителей на международных площадках давно перестали быть частью дипломатического процесса. Сегодня это — инструмент гибридной войны: информационной, моральной и институциональной. Небензя, как и его предшественники, использует трибуну ООН не для поиска компромисса, а для внедрения в публичное пространство ложных смыслов и подрыва доверия к международным структурам.

Российская сторона обвиняет Украину в якобы совершении «террористической атаки», попутно заявляя о нарушении некоего «перемирия». Однако на момент выступления никаких подтверждённых договорённостей о прекращении огня не существовало. Более того, именно Россия продолжала наносить удары по гражданской инфраструктуре в различных регионах Украины в тот же день, когда звучали обвинения.

Таким образом, Москва в очередной раз демонстрирует, что её интересует не установление истины и справедливости, а создание правового и информационного тумана, в котором становится всё сложнее отличить факты от фейков.

Факты, которые Россия игнорирует

По состоянию на 5 апреля, ни одна авторитетная международная организация не зафиксировала наличия какой-либо военной инфраструктуры в том районе Кривого Рога, который подвергся атаке. Журналисты, независимые исследователи и волонтёры публикуют фото- и видеоматериалы, подтверждающие: удар пришёлся по жилым массивам, частному сектору и гражданским объектам.

Очевидцы сообщают об обломках российских ракет, найденных среди руин, а также о многочисленных погибших и пострадавших — среди которых нет ни одного военнослужащего. Эти данные также были представлены украинской стороной в виде спутниковых снимков, свидетельств очевидцев и прочих фактов.

Тем не менее, Россия продолжает игнорировать реальность, возлагая ответственность на саму Украину — страну, которая защищает своё право на существование.

Зеркаливание как стратегия

Так называемое «зеркаливание» — не новая стратегия для кремлёвской пропаганды. Она активно используется в информационных кампаниях с 2014 года, а особенно с начала полномасштабного вторжения в 2022-м. Логика проста: обвинить противника в том, что делает сама Россия, тем самым уравнивая жертву и агрессора в глазах международной аудитории.

Когда Россия разрушает больницы — она обвиняет Украину в «постановках». Когда Россия целится в жилые дома — она говорит о «военных складах» под ними. Когда гибнут мирные жители — Москва спешит обвинить в этом саму Украину, Запад, НАТО, кого угодно, кроме себя.

Это не просто ложь — это продуманная стратегия деморализации и правового релятивизма. В такой реальности нет добра и зла, нет правды и лжи — есть только «альтернативные мнения» и «взгляды сторон». Это именно то, чего добивается Кремль: стереть грань между преступлением и защитой, между агрессией и правом на самооборону.

Молчание — соучастие

Заявления Небензи и других российских представителей не должны оставаться без реакции. Мировое сообщество — в том числе западные демократии, международные организации, правозащитные структуры — обязаны жёстко отсеивать подмену понятий и лживую риторику.

Каждое неоспоренное обвинение, каждое безответное выступление России в международных структурах — это ещё один шаг к нормализации агрессии, к «замораживанию» войны и разрушению системы международного права.

Россия не заинтересована в диалоге. Она заинтересована в имитации диалога, который на деле служит только одной цели — увести фокус от своих преступлений. А пока в Кривом Роге хоронят погибших, Москва продолжает рассказывать в Совбезе ООН о «терактах со стороны Киева».

Мир не имеет права оставаться в стороне, когда трибуна Совета Безопасности ООН используется для пропаганды войны и прикрытия преступлений против человечности. Истина требует защиты — особенно тогда, когда она становится мишенью.

Кремль давно превратил ложь в оружие. Но правда, подкреплённая фактами, свидетельствами и человеческой болью, сильнее любой дезинформации. Сегодня — как никогда — необходимо сохранять критическое мышление, отстаивать справедливость и называть вещи своими именами.

Россия — агрессор. Украина — жертва. И никакие заявления Небензи этого не изменят.

Петр Олещук, доктор политических наук, профессор КНУ имени Тараса Шевченко, специально для сайта Charter97.org

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