Беларусь планирует отменить роуминг с тремя странами

Беларусь планирует отменить роуминг с тремя странами1
- 9.04.2025, 18:06
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Из Минска в эти страны открыты прямые рейсы.
Беларусь работает над отменой роуминга сразу с тремя странами.
Об этом стало известно на III Белорусско-российском туристическом конгрессе, генеральным партнером которого выступило ОАО «Сбер Банк».
Дешевле связь может стать с Арменией, Казахстаном и Кыргызстаном.
К слову, со всеми из перечисленных стран у Беларуси налажено прямое авиасообщение.
«Мы работаем над установлением справедливых тарифов в роуминге на всем пространстве ЕАЭС», – рассказал корреспонденту Tochka.by министр по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Максим Ермолович.