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Беларусь планирует отменить роуминг с тремя странами

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  • 9.04.2025, 18:06
  • 2,658
Беларусь планирует отменить роуминг с тремя странами

Из Минска в эти страны открыты прямые рейсы.

Беларусь работает над отменой роуминга сразу с тремя странами.

Об этом стало известно на III Белорусско-российском туристическом конгрессе, генеральным партнером которого выступило ОАО «Сбер Банк».

Дешевле связь может стать с Арменией, Казахстаном и Кыргызстаном.

К слову, со всеми из перечисленных стран у Беларуси налажено прямое авиасообщение.

«Мы работаем над установлением справедливых тарифов в роуминге на всем пространстве ЕАЭС», – рассказал корреспонденту Tochka.by министр по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Максим Ермолович.

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