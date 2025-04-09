Бывший помощник Лукашенко Рудый сбежал в ОАЭ

Бывший помощник Лукашенко Рудый сбежал в ОАЭ6
- 9.04.2025, 18:33
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Он покинул госслужбу в 2020-м году.
Бывший помощник Лукашенко и посол Беларуси в Китае, доктор экономических наук, профессор Кирилл Рудый переехал в Объединенные Арабские Эмираты, пишет Office Life.
«Я изменил свой взгляд на Ближний Восток. Так что для любых личных встреч я буду в основном доступен в ОАЭ», — написал известный экономист в соцсетях.
Кирилл Рудый был помощником Лукашенко по экономическим вопросам (2013—2016), послом Беларуси в Китае (2016—2020). Покинув государственную службу, он работал в системе Банка БелВЭБ и входил в совет Банка развития. Затем Кирилл Рудый некоторое время преподавал в БГЭУ и выступал в качестве консультанта.
В прошлом году его пригласили в IT-компанию Andersen Lab координировать работу с госорганами разных стран. Кроме того, Рудый имеет частичную занятость в качестве заместителя председателя бизнес-платформы Eurasia Gulf.