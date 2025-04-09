«Просто у государства нет денег» 9.04.2025, 18:45

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Риелтор рассказал о массовых облавах в агентствах недвижимости Беларуси.

По данным СМИ, 8 апреля силовики провели массовые обыски в агентствах недвижимости Беларуси. Сотрудник агентства недвижимости рассказал «Cалідарнасці», как проходили обыски.

— Мне достоверно известно об обысках в пяти агентствах. Из них одно небольшое, но четыре — очень крупные, в которых работает по несколько сотен человек. В одном из них когда-то пришлось работать и мне, — отметил в экспресс-комментарии «Салідарнасці» источник из Беларуси. — Но я полагаю, что обыски были в большем количестве агентств.

Сейчас пытаемся уточнять информацию, но вы же понимаете, что такими новостями по телефону никто не делится. Однако со временем, конечно, все узнаем.

Из задержанных мне лично многие знакомы, потому что я очень давно работаю в этой сфере.

Эти обыски, по свидетельствам сотрудников данных агентств, не были похожи на спонтанные. Они так и говорят: «Видно, что к операции готовились, собирали информацию».

В моем агентстве все тихо.

На самом деле, к нашей сфере повышенное внимание проявляют уже давно. Приняли закон «О риелторской деятельности», в конце апреля должны принять изменения в закон о страховании, из-за которых риелторы могут потерять часть своих доходов.

Уже были и «показательные порки» с лишением лицензии нескольких агентств. Логично предположить, что следующим шагом могло быть именно это, к сожалению.

— Как думаете, что могут от вас хотеть?

— Поскольку пришли к самым крупным игрокам, думаю, речь идет именно об уплате налогов. Если это так, то в меньшей степени пострадают риелторы и агенты, в большей степени могут пострадать учредители, наемные директора, бухгалтеры — все, кто имеет отношение к налогообложению.

Риелтор в основном оказывает юридическую помощь.

Но даже если у органов есть вопросы по уплате налогов, в любом случае врываться в офис, устраивать «маски-шоу», класть всех лицом в пол — это произвол.

А все, кто мне рассказывал о произошедшем, подтвердили, что именно врываются, всех укладывают, а потом уже начинают разбираться.

В любом случае, если и подтвердится, что есть состав преступления, оно все равно экономическое. Это не убийцы и не террористы, чтобы так поступать с людьми.

Просто у государства нет денег. Их нужно найти и, если понадобится, выбить.

Ситуация ужасная, конечно. Многие в панике.

— Вы опасаетесь за свою свободу?

— Я живу в Беларуси. Естественно, мы все прошли через 2020 год. После него в Беларуси не опасаться невозможно.

Напомним, по данным СМИ, 8 апреля силовики провели массовые обыски в агентствах недвижимости Беларуси. Об этом ресурсу Tochka.by сообщили три не связанных друг с другом источника.

По данным источника «Зеркала», спецслужбы приходили с обыском как минимум в три агентства — это «7 этажей», «Фаттория Плюс» и «Мариэлт». Некоторых сотрудников и менеджеров забирали на допросы. Причина — уголовные дела по нескольким статьям, одна из которых — ст. 243 УК (Уклонение от уплаты налогов).

Под видом обычного клиента журналист «Зеркала» смог дозвониться в компании «7 этажей» и «Фаттория Плюс». В первой не подтвердили, но и не опровергли информацию об обысках, заявив, что продолжают работать.

Позже экспертка по недвижимости Наталья Литовская со ссылкой на источники рассказала в своем телеграм-канале, о том, почему силовики пришли в агентства недвижимости:

— Изучили годовые отчеты по финансовым показателям и зарплатам в агентствах недвижимости. И пришли к тем, кого подозревают в уклонении от налогов, получении денег «мимо кассы» и выплате зарплат в конвертах.

На данный момент Комитет госбезопасности Беларуси никак не прокомментировал обыски. Нет информации об этом и в официальных каналах МВД, СК и Генеральной прокуратуры.

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