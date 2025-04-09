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На торгах снова продают дом семьи Цепкало

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  • 9.04.2025, 18:58
На торгах снова продают дом семьи Цепкало

На этой раз нашлись желающие купить недвижимость.

На электронном аукционе «БелЮрОбеспечения» 9 апреля с четвертой попытки пытаются продать дом семьи Цепкало в микрорайоне Слепянка в Минске. На этот раз нашлись желающие приобрести эту недвижимость, они устроили «драку» за объект, передает «Зеркало».

Цена дома семьи Цепкало на нынешних торгах стартовала с 841,6 тысячи рублей. За недвижимость борятся три участника. На момент выхода этого текста последняя сделанная ставка составляла 1 085 664 рубля, торги продолжались. Участники перебивали суммы друг друга.

Предыдущие разы недвижимость не удалось продать из-за того, что не нашлись желающие ее приобрести. Напомним, первый раз начальная цена лота была 2 104 000 рублей.

Как было указано в лоте, в доме зарегистрированы по месту жительств три человека, в том числе двое несовершеннолетних.

Напомним, Валерий Цепкало в прошлом руководил белорусским Парком высоких технологий. Для участия в президентской кампании 2020 года он собрал инициативную группу, ездил по стране. Однако ЦИК отказал ему в регистрации из-за того, что собранных подписей после проверки оказалось меньше ста тысяч. Когда политика не допустили к участию в выборах, его жена Вероника присоединилась к объединенному штабу Тихановской.

Валерий Цепкало покинул страну в июле 2020 года, опасаясь преследования. 9 августа из Беларуси уехала и Вероника. На родине Валерия Цепкало заочно приговорили к 17 годам колонии усиленного режима.

В апреле 2024 года на торгах была продана трехкомнатная квартира с машино-местом, принадлежащая семье Цепкало. Недвижимость приобрели за 395 720,27 рубля.

Вероника Цепкало отмечала ранее, что недвижимость принадлежит не только ее мужу, но также ей и несовершеннолетним детям супругов. По ее мнению, решением выставить на торги недвижимость нарушается в том числе Конституция. Женщина призвала Следственный комитет и прокуратуру провести расследование из-за продажи

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