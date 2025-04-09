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Впервые в истории НХЛ клуб победил, уступая три шайбы за минуту до конца матча

  • 9.04.2025, 19:04
Впервые в истории НХЛ клуб победил, уступая три шайбы за минуту до конца матча

Невероятный камбэк совершил «Ванкувер».

Хоккеисты «Ванкувер Кэнакс» одержали волевую победу над «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата НХЛ, уступая по ходу встречи с разницей в три шайбы за минуту до конца третьего периода. Игра, прошедшая в Далласе, завершилась со счетом 6:5 ОТ (0:2, 0:1, 5:2, 1:0) в пользу гостей.

За 59 секунд до завершения игры «Кэнакс» уступали 2:5, однако смогли перевести матч в овертайм благодаря голу Аату Рятю и дублю Пиуса Зутера, оформившего две шайбы с разницей в несколько секунд. Победу «Ванкуверу» принес Кифер Шервуд, отличившийся в дополнительное время.

Победа позволила «Кэнакс» (85 очков) сохранить шансы на попадание в плей-офф. Команда отстает на шесть очков от зоны wild card, при этом ей предстоит провести еще четыре матча в рамках регулярного чемпионата.

«Ванкувер» стал первой командой в истории НХЛ, которой удалось выиграть матч, проигрывая с разницей в три шайбы за одну минуту до окончания основного времени. Предыдущий рекорд принадлежал «Монреаль Канадиенс», которые в 2014 году отыгрались с 1:4 за 3 минуты 22 секунды до финальной сирены и победили «Оттава Сенаторз» в овертайме — 5:4.

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